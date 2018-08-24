Лещенко оконфузился на съемках шоу "Голос"

На Первом канале стартовали съемки нового проекта "Голос 60+". В жюри рядом с полюбившимися зрителям Пелагеей, Леонидом Агутиным и Валерием Меладзе оказался дебютант шоу – Лев Лещенко.

Главной звездой шоу пока является мэтр отечественной эстрады Лев Лещенко. Когдп артист приехал на съемки, все внимание было переключено на него, одну только проходку певца снимали около получаса. Сам же Лев Валерьянович ведет себя очень скромно и признается, что быть наставником вначале немного испугался.

"Я немножко стесняюсь судить людей, поэтому никогда в жюри не сижу. За всю жизнь только на детском конкурсе пару раз оценивал участников. А все из-за того, что быть наставником – большая ответственность", – пояснил он, добавив, что согласился принять участие в проекте только потому что "здесь не решаются судьбы, как в обычном "Голосе".

Лещенко хотел набрать в свою команду совершенно разных людей, и когда оказалось, что среди его "учеников" нет женщины, Лев Валерьянович начал переживать. "Девушку – в студию", – подшутил над мэтром Агутин.

Вскоре после этого в зале действительно раздался женский голос, Лещенко на радостях нажал кнопку и оконфузился. Когда наставник повернулся лицом к участнику, оказалось, что перед ним мужчина, пишет "Собеседник".

"Я услышал женский голос и подумал, что опять останусь без женщины. Решил, что надо срочно нажимать на кнопку. Но когда я повернулся, ошалел! Передо мной – мужчина. Честное слово, вы поете, как женщина", – прямо заявил артист.

Новый проект Первого канала выйдет на экраны осенью 2018 года. В шоу "Голос. 60+" продюсеры решили найти звезд среди пенсионеров. Главное требование для участия – возраст, конкурсанты должны быть уже на пенсии.