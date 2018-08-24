"Вот и промолчи!": Бородина публично унизила Бузову

Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина схлестнулись в жарком споре. Звезды так и не смогли найти общий язык.

Очередной выпуск шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ показал, как по-разному ведущие смотрят на одни и те же вещи. Звезды обсуждали пары проекта "Дом-2", которые должны быть номинированы на уход с телестройки.

В студии шоу появились Андрей Шабарин и Настя Кочервей. Ксения уверяла, что молодые люди не достойны жить в "Доме-2". Они постоянно скандалят, а Шабарин не брезгует рукоприкладством. Ведущая не верит, что в этой паре есть любовь. Она высказала мнение, что терпеть унижения и побои даже ради любви – недопустимо.

С позицией Бородиной не согласилась Бузова. Ольга выступила в защиту Кочервей, которая ради своих чувств готова мириться с агрессивным и неуважительным поведением избранника. "Ксюш, ты взрослая женщина, которая любила и любила не раз. Которая знает, что можно любить до потери сознания и не понимать, что отношения ненормальные!" – рассудила Ольга.

После заявления Бузовой Бородина всем своим видом показывала, что соведущая несет какой-то бред: осуждающе качала головой и ухмылялась. "Да, я любила, но при этом я любила и себя. И если бы со мной так поступали, терпеть бы этого не стала!" – сообщила она присутствующим на съемочной площадке.

"Тогда я промолчу!" – бросила Ольга. "Вот и промолчи!" – с ноткой неуважения ответила Бородина. Бузова проглотила публичное унижение от соведущей и попыталась сгладить конфликт. Ольга окончила спор, но осталась при своем мнении.