Снова вместе: Нагиева и Гузееву сняли в интимной позе

Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева смогла сохранить дружеские отношения с бывшим любовником – телеведущим Дмитрием Нагиевым. Теплые встречи экс-возлюбленных, видимо, всегда начинаются с объятий.

В своем микроблоге Гузеева опубликовала снимок, на котором она грудью прильнула к Нагиеву, а тот заключил ее в объятья. Они пристально смотрят в глаза друг другу, а на их лицах просматривается намек на чувственность. Телеведущая оставила под постом довольно сдержанную надпись: "Бесконечно талантливый Дима Нагиев💞".

Из-за того, что Лариса не объяснила подписчикам, где и при каких обстоятельствах был сделан снимок, осталась некоторая недосказанность, и фолловеры принялись фантазировать в комментариях. "С таким обожанием смотрят на друг– друга! Аж,до не приличия😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Старая Любовь не ржавеет!!!!", "Воу, воу Лариса😂 сколько страсти в этом взгляде😂", "А у них что то раньше было?", "Вот она, похоть!", "Гузеева пусть радуется мужу,он у нее хороший,коней на переправе не меняют.Да и формы у нее уже не те,куда лезть то,а Димка еще хоть куда-мужчинка", – отметили интернет-обыватели.

Добавим, что 30 лет назад у телеведущих был страстный роман. Тот факт, что Лариса уже была замужем, а Дмитрий женат, не казался препятствием для их страсти. Будущие звезды Первого канала вместе напились в кафе и оказались в одной постели.

Об этом рассказала сама телеведущая на программе "Прожарка". На шоу обсуждали персону Нагиева, а Гузеева выступала в качестве приглашенного гостя. "Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи осталась соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго", – без тени стыда заявила звезда "Давай поженимся!" на камеру.