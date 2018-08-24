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Шоу-бизнес

Иностранный любовник выставил Чехову дурочкой

Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Телеведущая Анфиса Чехова разоткровенничалась с поклонниками. Звезда рассказала о неудачном курортном романе со скрягой.
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Анфиса поведала в своем микроблоге, что еще до замужества в Таиланде у нее завязалась интрижка с англичанином. "В клубе, у барной стойки (звучит как начало плохого бульварного романа) симпатичный парень, один в один Патрик Демпси (американский актер. – Прим. ред.), угостил меня коктейлем и удачно пошутил. Мы были с подружками, нам было весело, переезжали из бара в бар, и парень как-то незаметно к нам присоединился (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – описала знакомство с иностранцем Чехова.

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Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Звезда призналась, что мужчина ей очень понравился: он умел веселиться, с ним было совсем не скучно, к тому же телеведущая разглядела в незнакомце неподдельный интерес к себе. Однако знаменитость даже не надеялась, что их отношения продолжатся после отпуска. Даже после возвращения на родину ухажер продолжал поддерживать переписку с Анфисой: "Но, мистер Демпси, верил, и начал заваливать меня смсками с просьбой о новой встрече".

Англичанин прилетел к звезде в Москву, а после пара встретилась в Париже. Однако Анфиса начала замечать, что он настоящий скряга. "Правда все эти поездки я совершала за свой счет, потому что мой прынц был прижимист и считал, что любовь любовью, а счета раздельно☺️ Бывало в ресторане, где мы сидели с друзьями, он гордо заявлял, я плачУ за нас с Анфисой. Но, как признались, мне потом друзья, платил за меня только половину, и растерянные друзья, молча доплачивали за нас, что бы меня не расстраивать))", – иронично заметила Чехова.

Анфиса не смогла смириться с патологической жадностью избранника и завершила отношения. "А мистер Демпси, еще несколько лет, пока я не встретила своего мужа и не родила ребенка, присылал мне смски: "Не понимаю, почему ты захотела расстаться?" и "Вернись, любовь моя, я все прощу... но только за свой счет" 😂😂😂", – рассказала знаменитость. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Автор: Руслана Алексеева24 августа 2018, 11:38
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