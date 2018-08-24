Прах убитого онкологией Хворостовского закатали в бетон

Восемь месяцев прошло со дня смерти от онкологического заболевания прославленного оперного баритона Дмитрия Хворостовского. И только сейчас его прах нашел упокоение.

Согласно последней воле артиста, его тело кремировали, а прах поделили на две части. Одну урну захоронили на девятом участке престижного Новодевичьего кладбища в Москве. Вторую представители Красноярского края во главе с исполняющим обязанности губернатора Александром Уссом отправили на родину певца.

"Капсула с частью праха до похорон будет находиться на ответственном хранении в специализированном учреждении", – было сказано в официальном сообщении. Журналисты долго попытались выяснить, что имеется в виду под "специализированным учреждением", почему прах не отдали родителям, кто отвечает за сохранность урны. В местном правительстве не смогли ответить на эти вопросы и посоветовали обратиться в краевое Министерство культуры.

Оказалось, все это время на высоком уровне решалось, где захоронить урну. Рассматривались разные варианты – на набережной Енисея, на Театральной площади... Правда, не все жители города поддерживали подобную идею. "Какие такие мемориалы с прахом, господа?! Мало нам кладбища в самом сердце страны?" – писали в мэрию возмущенные горожане.

Наконец место определили. "Сегодня захоронили в сквере Красноярского института искусств", - сообщила РИА "Новости" министр культуры края Елена Мироненко. Капсулу с прахом артиста заложили в основание бетонного монумента, который появится здесь вскоре. Проект памятника обсуждается с семьей певца.

Сразу после смерти Дмитрия Хворостовского начались разговоры о том, чтобы присвоить имя артиста институту искусств, где он учился, или Театру оперы и балета, где начинал карьеру. Также предлагалось назвать его именем Большой концертный зал, в котором певец выступил последний раз в России.