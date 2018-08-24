Распутавшийся с молодухой 82-летний Джигарханян готов к новым амурным приключениям

Развод актера с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской состоялся в ноябре 2017 года. Но страсти кипят по сей день. Дележка имущества, судя и взаимные обвинения... Как в окружении этого живет престарелый артист?

"Я продолжаю удивляться и радоваться, – улыбается актер. – За этот год я научился хорошо жить. И расскажу тебе секрет, как это делать. Если хочешь хорошо жить, надо сильно себя полюбить. Это моя формула. Хотя раньше я считал: прежде думай о Родине, потом о театре и в конце о себе".

К счастье, сегодня актер снова обитает в любимой квартире в Староконюшенном переулке, которую делили, продавали долями... И, очевидно, готов к новым амурным приключениям – не может же мужчина жить один! "Я живу на Арбате, в своей старой квартире. Часто гуляю по арбатским переулкам. Некоторые жалуются на жару в Москве, а я люблю жару. Я сижу на лавочке, кто-то проходит мимо, здоровается. Есть доброжелательные, спокойные люди. С ними приятно перекинуться словом. Ты привыкаешь к тому, что ты клоун. Я пошел работать клоуном, даже специально учился на эту профессию в театральном институте. Это была цель моей жизни".

Актер рад, что цель достигнута. И на другом поприще себя даже не мыслит. "В бизнес я точно бы не пошел. Всегда теряю деньги, потому что считать их не умею. И ничего бы в своей жизни не поменял", – цитирует Джигарханяна "КП".

Артист, к счастью, не в курсе, как на всех углах склоняют его имя. "Слава богу, что Армен не знает, как его имя полощут с экрана, как смешивают с грязью. Если бы он узнал про все эти мерзкие передачи, умер бы сразу. Он легендой был, легендой и останется, несмотря ни на какие поклепы и клевету в свой адрес", – заявил Dni.Ru прежде работавший и даже друживший с Джигарханяном режиссером Юрий Иоффе. За историей со скандальным разводом актера и юной пианистки, за всем, что сегодня происходит в жизни легендарного актера, Иоффе наблюдает с ужасом. "Это плохо, – вздыхает он. – Но я обвиняю в этом телевидение, которое раздуло скандал (три десятка эфиров программ "Пусть говорят" и "На самом деле" увидела страна. – Прим. ред).