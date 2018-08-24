Звезда "Интернов" потеряла жену и грудного ребенка

До сегодняшнего дня о личной жизни артиста Дмитрия Файнштейна было ничего не известно. Но семейный конфликт вскрыл некоторые детали.

Дмитрий обратился в правоохранительные органы Москвы с заявлением о пропаже. Его жена и маленький ребенок исчезли.

Ранее между супругами произошла ссора, в результате которой благоверная артиста ушла из дома, прихватив малыша. Уже четыре дня нет никакой информации о местоположении женщины, она не выходит на связь.

С тех пор Файнштейн не находит себе места. Актер уже обзвонил всех друзей и знакомых, к которым могла пойти его зазноба, однако безрезультатно.

По делу ведется расследование. Поклонники Дмитрия надеются, что все закончится хорошо и его родные найдутся, сообщает РЕН ТВ.

Личная жизнь Дмитрия – тайна за семью печатями, о его семье практически ничего не известно, даже несмотря на то, что Файнштейн активный пользователь соцсетей. В основном мужчина делится с подписчиками рассказами о своих профессии и хобби. На просторах Сети пишут, что у Дмитрия и его супруги общий сын по имени Даниил, однако в микроблоге актера нет упоминаний о ребенке.

Отметим, что всероссийскую известность Дмитрий Файнштейн получил после того, как исполнил роль Бондаря в седьмом сезоне ситкома "Интерны". Также артист засветился в таких проектах, как "Чужие тайны", "Проснемся вместе", "Карпов", "Следственный комитет" и другие.