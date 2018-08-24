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Сама виновата: народ вступился за обидчика Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова на отдыхе в Греции познакомилась с местной фауной, да так, что об этом уже второй день трезвонят все СМИ. Балерина пострадала от иглокожего обитателя прибрежных вод.

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Артистка ударилась стопой о большой камень с морскими ежами. Конечность Волочковой опухла – потребовалась срочная госпитализация. А после танцовщица опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой снимает вблизи колючее морское животное, вытащенное на берег.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"О камень, усыпанный вот такими чудовищами, я ударилась в море стопой...🙈 Вся подошва была в иголках...🙈 Морские ежи очень опасны. 🦔 Как важно, что вовремя была оказана помощь в госпитале. 🙏🏻 Эти иголки проникают глубоко. Будьте осторожны на каменистых пляжах", – написала знаменитость под постом.

Однако большинство интернет-обывателей пожалели вовсе не Настю, а ее обидчика. По мнению фолловеров, Волочкова переживет нападение ежа, даже может стать здоровее прежнего, а вот морской житель, скорее всего, теперь погибнет. Они упрекнули знаменитость в безответственности.

"Живодеры, наблюдаете как медленно погибает живность, смеетесь! Ведь изначально это вы вторглись в их место обитания, а не они напали на вас. Вообще зная что в море живут такие обитатели можно было бы купить обувь для купания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему сразу чудовищами? Они же не нападают на людей! Иголки – это самозащита. Не трогайте их и не наступайте, вот и все. Мне даже жалко этого бедного ежа...он же не виноват, что родился таким", "Бедняжка ежик случайно не умер, увидев твою стопу?", "Отпустите бедного ежика обратно в море", "И теперь всю свою оставшуюся-некчемную, алкашную жизнь, ты будешь мстить бедным ежатам,???🙄🙄🙄", "Так еж больше пострадал 🙄", "Ежика жалко!!:)", – писали возмущенные жестокостью Анастасии пользователи Сети.

Автор: Руслана Алексеева24 августа 2018, 16:35
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Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

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