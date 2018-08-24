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Звезда "Дома-2" втянула Малахова в грязные разборки

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Экс-участница "Дома-2", а ныне диджей Ольга Солнце отчитала злопыхателей. Спор знаменитости и завистников превратился в настоящий скандал.
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Ольга опубликовала в Instagram кадры с бэкстейджа шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Диджей поблагодарила ведущего программы Андрея Малахова за прекрасную совместную работу.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Спасибо дорогой друг @malakhov007 что ты есть! 🙏 что не только огромный профессионал, но и самый человечный человек, который пропускает все Истории "о которых не возможно молчать", через себя (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Солнце под совместной фотографией с шоуменом.

У большинства подписчиков звезды телестройки пост вызвал одобрение, но были и те, кто смог задеть девушку своей критикой. Знаменитость решила ответить хейтерам следующей публикацией – она, не выбирая выражений, заявила, что не обязательно мелькать на экранах, чтобы быть успешным человеком. Самым главным аргументом в ее отповеди оказалось личное знакомство с Малаховым и близкая дружба с ним.

"Я конечно в шоке от людишек... Особенно когда мне пишут "Солнце закатилось" или "тебя нигде не видно" или из коронного "а ты на #дом2 вернуться не хочешь?" ***, вы серьезно? У вас реализация в этой жизни измеряется количеством попадания рожи в телевизор? И вы людей по этому принципу ровняете, этого часто показывают – значит он состоялся, а этот пропал из ТВ из музыки (как звезды 90-х) – значит все, точно жизнь под откос... А вы никогда не задумывались, что за частую, на телек попадают из-за скандалов и жизненных передряг?" – отметила Ольга.

"Я девочка из маленького города, – продолжила звезда, – которая когда-то приехала покорять Москву, а меня знает в лицо и по имени Андрей Малахов, более того, мы прям с ним на телефоне... и я себя сделала сама и не через постель!!!"

Автор: Руслана Алексеева24 августа 2018, 17:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

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