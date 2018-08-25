Куда муж смотрит?: Прикрывшую книгой интимное место Собчак рвут на куски

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Суббота 25 августа
Лента новостей
11:27
Как живет повзрослевшая Юля Липницкая
22:00
Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль
21:54
Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
21:42
Стали известны подробности пожара в здании ЦБ
21:27
Хирург рассказал об операциях на лице звезды Comedy Woman
21:24
Меркель дали посмотреть на войска Путина
21:21
Перестала прятать: Поклонская представила мужа публике
20:54
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
20:34
Очевидцы рассказали о пожаре в здании ЦБ
20:08
Отбита провокация Дудя и Ивлеевой: Мужчин с маленькими членами успокоили
19:56
Где и почему может повториться трагедия "Зимней вишни"
19:23
Маккейн отказался лечить рак мозга
18:50
Перед встречей Путина и Эрдогана случился казус
18:37
Жизнь без секса довела Бузову до крайности
18:18
Раскрыта главная причина ожирения
17:46
Двухлетняя девочка попала под машину в Казани
17:31
Огонь уничтожил автобус в Нижнем Тагиле
17:06
Как бороться с осенней депрессией
17:00
Необычные последствия аварии сняли в Тюмени
16:52
В Омске маршрутка насмерть сбила женщину на зебре
16:40
Начинающий водитель попал в смертельное ДТП под Нижним Новгородом
16:30
Топ-10 дешевых курортов России в бархатный сезон
16:23
Под Ростовом сгорел склад
15:59
В Башкирии спасли прикованного к батарее мальчика
15:57
Звезда "Интернов" потеряла жену и грудного ребенка
15:45
Загитова и Медведева запугали Сотникову
15:26
От зануды Блюменкранц отказался молодой любовник
15:25
Жалкий клоун: Зеленский довел до тошноты зрителей
15:19
Ждал сына: потерянный муж Хилькевич сделал мину
15:19
Распутавшийся с молодухой 82-летний Джигарханян готов к новым амурным приключениям
14:52
Собянин: реконструкция Калужского шоссе завершена
14:47
Россия приготовила чувствительный "щелчок по носу" для США
14:40
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
14:38
Совет на выходные
14:26
Порошенко готовит побег в Турцию
14:14
Скандально известную модель задушили в собственной спальне
14:02
Российский режиссер умер в 60 лет после долгой болезни
13:54
Что стало с победителями шоу "Голос"
13:37
Орбакайте неожиданно раскрыла рот на прощальном ужине Пугачевой
13:28
Завравшийся Порошенко крупно опозорился на параде
13:17
Топ-5 необычных домашних животных
13:10
В Петербурге продают паспорт Виктора Цоя
13:03
Концерты российских звезд в "Олимпийском": "Зачем молчать, когда есть голос!"
13:01
Подмосковный музей открывает уникальную экспозицию
12:55
Украинцы оккупировали Крымский мост
12:50
Юный россиянин победил на "Евровидении"
12:36
"Ужасные складки": жизнерадостная Фриске показала фигуру в мини-бикини
12:32
Вкладчики разоренных банков получили поддержку в регионах
12:29
Московскую пенсионерку обокрали на миллион рублей
12:18
Прах Хворостовского закатали в бетон
12:14
В Удмуртии двухмесячная девочка съела три ложки кофе и умерла
12:08
Шокирующая версия гибели группы Дятлова
11:38
Ушлая Брухунова: вскрылись коварные планы юной пассии престарелого Петросяна
11:38
Миллионы от Минобороны: судимость Васильевой не мешает богатеть ее отцу
11:38
Иностранный любовник выставил Чехову дурочкой
11:30
Под Волгоградом из-за лихача на "Приоре" иномарка с людьми залетела под фуру
11:26
Главные события Москвы
11:11
На восточном участке большого метрокольца начали строить тоннель
11:10
В сахалинской поликлинике на детей рухнул потолок
10:55
Обнародовано предсмертное фото корчившегося от рака Успенского
10:53
После сообщений о разводе Краско вступился за изменницу-жену
10:51
Показанное Первым каналом нажатие "красной кнопки" поразило американцев
10:39
В квартире на юго-западе Москвы неделю пролежал труп пенсионера
10:21
Назло бывшему: Энистон закрутила роман с мускулистым тренером по боксу
10:21
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
10:12
В Сочи взлетавший лайнер экстренно затормозил из-за поломки
10:01
Снова вместе: Нагиева и Гузееву сняли в интимной позе
09:50
Киев заявил о намерении силой вернуть Крым
09:44
Россиянина убило бревном при столкновении "Нивы" и гужевой повозки
09:30
Каждый ребенок имеет право на чудо
09:18
В Москве умер знаменитый футболист
09:10
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле
09:03
"Вот и промолчи!": Бородина публично унизила Бузову
08:40
ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
08:32
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
08:27
Кудрявцева впервые рассказала о своих "сомнительных" родах
08:15
Лещенко оконфузился на съемках шоу "Голос"
21:57
Стало известно об отмене свадьбы Ольги Бузовой
21:51
Порноснимки известного певца слили в Сеть
21:44
Запад хочет оставить Россию без денег
21:33
Муж Ани Лорак съехался с любовницей
21:26
В центре Москвы стреляли в полицейского
20:56
Прекрасная вдова Хворостовского привела детей на Первый канал
20:49
Известный музыкант умер от рака легких
20:37
Претендующий на наследство Мишулина Еремеев оказался самозванцем
20:31
Под Петербургом сгорела усадьба предка Пушкина
20:13
Появилась информация о травме Дмитрия Медведева
19:56
ЦБ отказался от покупки валюты
19:45
Аж светится: Кудрявцева после родов страшно похудела
19:30
Роналду рассказал о тайной любви
19:06
Данные 15 женихов Ольги Бузовой опубликовали в Сети
19:03
Парк "Зарядье" вошел в список лучших мест мира
18:23
Нина Русланова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем
18:22
Audi Q3: малышка на два миллиона
18:07
Захарова пообещала жесткий ответ за атаку на рубль
17:41
Виторган довел до слез посланием к умершей жене
17:37
Подрывников Крымского моста объявляют в розыск
17:20
Ростовчанка разозлилась на соседку и сожгла ее дом
17:14
Под Нижним Новгородом иномарка сбила на зебре двух подростков
17:05
Врач вынес суровый приговор опухшей Волочковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Претендующий на наследство Мишулина Еремеев оказался самозванцем
Обколотую Волочкову срочно госпитализировали
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с бородачом
Перебинтованная Фриске показала жуткое фото после операции
Аж светится: Кудрявцева после родов страшно похудела
Кудрявцева впервые рассказала о своих "сомнительных" родах
Шоу-бизнес

Куда муж смотрит?: Прикрывшую книгой интимное место Собчак рвут на куски

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ксения Собчак устроила провокацию в Сети. Телеведущая выложила в Instagram фотографию без трусов. Теперь народ готов порвать светскую львицу на куски.

Продолжение: Ведущую Первого канала увезли в больницу со съемок
прочитано 4641 раз

На снимке запечатлено абсолютно голое человеческое тело. При этом интимное место Ксения прикрыла книгой.

ПО ТЕМЕ

"Нам нравится втроем": интимное признание Виторгана о Собчак

"Родила и сбагрила": Собчак разнесли за лицемерие

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"А что читаете этим летом вы?" – подписала фото Собчак (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). Сама телеведущая, судя по кадру, изучает томик Себастиана Хаффнера "Некто Гитлер. Политика преступления".

Однако поклонников взволновал совсем не книжный вопрос. Народ озадачился, чье тело на фотографии. "Это ее тело. Ноги длинные. Шов на животе", "Каждый видит то , что он хочет ! Я вот лично вижу тело ребёнка ) а слабомыслящие люди , видимо видят , что это Ксения", "Это все хайп, чтоб не забыли, вроде все есть, а скучно без срачки. Тело это не ее, зато читает коменты и наслаждается", "Комментаторы,вы там в адеквате вообще? Может с пятницы не протрезвели? Уже и тело ребенку приплели и Виторгану,акститес", – написали под постом Ксении хейтеры.

Другие же призвали вмешаться в ситуацию Максима Виторгана. "Еще и мать называется. Куда муж смотрит? Не муж а подкаблучник фуу", "Максим, утихомирьте Ксению, совсем в разнос пошла", "А мужу это все приятно смотреть?" – заявили подписчики Собчак.

Автор: Алёна Нестерова25 августа 2018, 09:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак в кофте-мешке обвинили в лицемерии

567

комментарии

Политика

Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль
Меркель дали посмотреть на войска Путина
Перед встречей Путина и Эрдогана случился казус
Россия приготовила чувствительный "щелчок по носу" для США

Шоу-бизнес

Киркоров отказался отдавать детей в школу
Евгения Симонова откровенно о своей жизни в Испании
"Греческих поганок обожралась": раздетую Волочкову сняли под забором
Малахов и Корчевников перемыли кости умершей от рака Сенчиной

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

"Греческих поганок обожралась": раздетую Волочкову сняли под забором

Балерина снова оскандалилась

Шоу-бизнес

Малахов и Корчевников перемыли кости умершей от рака Сенчиной

Ведущие поделились воспоминаниями о героях своих программ

Спорт

Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой

Она уверена, что спортсменка уже никогда не выйдет на соревнования
Общество

Перестала прятать: Поклонская представила мужа публике

Появились первые совместные фото супругов

Гороскоп

Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные
Стало известно об отмене свадьбы Ольги Бузовой
Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского

Фоторепортажи

Что стало с победителями шоу "Голос"
Пышная красотка привела в ужас необъятными ягодицами
Ошарашенную Ардову окружила беснующаяся толпа
Втянутый в гей-скандал Меньшиков показал цветущую жену

Спорт

Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле
Плющенко о побеге Медведевой к гею: "Потрясающий тренер"
Кокорин ушел от жены к Дзюбе

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru