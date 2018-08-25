Ведущую Первого канала увезли в больницу со съемок

В одну из столичных клиник доставлена ведущая Первого канала Яна Кошкина. Девушка пренебрегла своим здоровьем ради работы.

Сейчас здоровью Яны ничто не угрожает. Она находится в больнице, под присмотром медиков.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 августа. Предположительно, Кошкину госпитализировали прямо со съемок.

"Доработалась с температурой. Теперь заслуженный "отдых" в больничке. А Вы как проводите вечер пятницы?" – написала телеведущая в Instagram, комментируя произошедшее (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

К посту Яна добавила фото. На снимке звезда Первого канала сидит на больничной койке, к ее руке прикреплена капельница. Стоит отметить, что даже в домашней одежде и с температурой Яна выглядит великолепно.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) 24 Авг 2018 в 9:39 PDT

Поклонники ведущей пожелали ей скорейшего выздоровления и попросили бережнее относится к своему здоровью. "Моя ты сладенькая, выздоравливай поскорее", "Яна это закон пружины,он не рушим! Жизнь не любит крайностей .Сила действия равна противодействию. Выздоравливай и не впадайте в крайности", "Поправляйтесь быстрее. Всего самого хорошего", "Здоровья у нас одно. жалеть себя надо Яна", – написали фанаты своей любимице.