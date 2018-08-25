Продававшую невинность звезду "Битвы экстрасенсов" выперли из "Дома-2"

"Дом-2" покинул один из главных скандалистов проекта 18-летний Никита Турчин. Юношу без объяснения причин выставили на улицу.

Турчин почти пять месяцев строил любовь перед телекамерами. Теперь поклонники "Дома-2" гадают, за что их любимца выгнали.

По одной из версий, Никита нарушил условия контракта с продюсерами шоу, это и побудило телебоссов отправить юношу домой без голосования. Сам Турчин темнит, когда у него спрашивают о произошедшем.

"Мутная история. Из-за меня чуть не поругались два канала. Пришлось уйти", – рассказал Никита в интервью "СтарХиту".

Отметим, что Никита Турчин был самым молодым участником "Дома-2". На проект он пришел в 17 лет с письменного согласия родителей. Через несколько месяцев Никита отметил 18-летние.

Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) 21 Авг 2018 в 1:40 PDT

Телезрителям Турчин стал известен после выхода 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Юный маг громко заявил о себе на кастинге, но во время самого шоу не показал выдающихся способностей. На "Дом-2" парень пришел в погоне за популярностью. Никита всеми силами пытался привлечь к себе внимание зрителей. К примеру, однажды он срезал клок волос у спящей участницы телестройки, якобы для проведения магического ритуала, а позже пытался продать свою невинность.

