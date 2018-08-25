"Не смеши своей спичкой": Солнцев померился достоинством с другом Лободы
Без трусов Рустам, конечно, выглядит более масштабно, что ли, более внушительно. Одетый, он так эффектно не смотрится. Такую мощь еще поискать! Даже страшно представить, во что вырастает эта зверюга в беспокойном состоянии.
Не даром же в тусовке о Солнцеве так и говорят: "У него там пожарный шланг". Причем восхищались размерами такой величины народные и заслуженные артисты, что не верить им нельзя.
Хотя сам Солнцев скромно предпочитает гордиться противоположной стороной своего тела. Мол, там у него все идеально. Но это уже – только для избранных. Туда корреспондент Dni.Ru с инспекцией допущен не был.
Макса Барских, конечно, жалко. Он хоть и целовался взасос с главной эстрадной дивой наших дней Светланой Лободой, хотя и пел с ней дуэтом, но после того, как Солнцев снял исподнее, как-то померк и сник.
Теперь ждем баттл Рустама Солнцева и Алекса Малиновского. Последний, напомним, признался в интервью Dni.Ru: "Вы хотите узнать размер моего "дружка"? Я его линейкой мерял, честно скажу, но вот у других не было возможности – так что не с чем сравнивать. Да и желанием как-то не горю. Но слухи до меня доходят, что мой агрегат даже больше, чем у Киркорова. И что я в этом плане – лучший в шоу-бизнесе. Но тут подтвердить или опровергнуть ничего не смогу – тем более, на святое, на королей, я посягать не могу. Но главное – не размер, а умение. И, смею вас уверить, на мое причинное место никто никогда не жаловался, все только восхищались, радовались".
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