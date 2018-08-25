Пугающие детали исчезновения жены и грудного ребенка звезды "Интернов"

Актер Дмитрий Файнштейн раскрыл детали исчезновения жены и грудного ребенка. Женщина сбежала после ссоры.



"Мы поссорились, потом вроде уладили, но осадочек, как говорится, остался. Да, ссора была шумной, бурной, но без физического, конечно же, воздействия", – рассказал артист.

По словам Дмитрия, он действительно очень сильно кричал на жену. "Слова она мне обидные, грубые наговорила, что я хочу ее запереть, что я деспот, тиран и так далее. Не пускаю ее в Ригу поехать, забираю паспорт", – пояснил Файнштейн.

Слова возлюбленной сильно задели Дмитрия. Он не смог совладать со своими эмоциями и стал скандалить, хотя догадывался, что супруга страдает послеродовой депрессией и ее наоборот надо успокаивать.

Женщина затаила обиду и как только утром следующего дня актер уехал по делам, она сбежала. Хотя до этого супруги договорились, что вечером Дмитрий отправит жену в Ростовскую область, где живет ее подруга. В обед артист позвонил супруге, но ее телефон не отвечал.

"Я уже как-то заволновался. Закончил все дела, звоню в 17:30, телефон доступен, но она сбрасывает звонок и пишет: "Я уехала в Калиту". Я прошу объяснить, что случилось, я же не препятствовал, чтоб она уехала. Она ответила, что ей неудобно, перезвонит", – рассказал в интервью News.ru Файнштейн.

После этого женщина объявилась лишь ночью. "Где-то в 22:30 она написала мне сообщение: "У меня садится батарейка, еду в Калиту", – вспомнил актер. Это было последнее сообщение жены Дмитрия. Больше она на связь не выходила, хотя подруга подтвердила, что встретила ее в Калитве.

Публикация от Дмитрий Файнштейн (@actordima) 25 Фев 2017 в 8:08 PST

Дмитрий не поверил подруге жены и попросил прислать фотографию сына у нее дома или позвать супругу к телефону. В ответ подруга закатила истерику. "Мол, я такой-сякой, она уехала в монастырь, не сказала в какой, чтоб никто не узнал. И меня надо бить плетьми, чтобы беса из меня изгнать. После этого она заблокировала меня", – посетовал Файнштейн.

Сейчас артист хочет только одного – увидеть своего сына. "Жена – взрослый человек, бог с ней, я бы не стал из-за неё подавать в розыск, уехала и уехала. Но с ней полуторагодовалый ребёнок. Я понимаю, что она его любит, что не причинит вреда, я уверен, что с ней он в безопасности, но как отец я волнуюсь очень за сына и места себе не нахожу", – заключил Дмитрий.