Избитая экс-супругом Наталья Штурм потеряла ребенка

Наталья Штурм рассказала о подлости бывшего мужа. Мужчина отобрал у певицы их совместного сына.

Началось все с того, что еще в прошлом году экс-супруг не дал Наталье согласие на вывоз ребенка за границу, этим летом ситуация усугубилась.

"Увез его в неизвестном направлении в Смоленскую область. Я практически все лето просидела в Москве в надежде увидеть сына",– рассказала Штурм.

Певица боится за своего наследника. "Папа вдруг решил поломать психику парню в 14 лет, в самый переходный возраст. Мне страшно за Арсения. Он гиперактивный, впечатлительный, творческий, талантливый парень, который сейчас ищет свое место в этом мире, пытается понять кто он, для чего мама выпросила его у бога и кем он станет", – написала в Instagram Наталья (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Штурм уверена, что ее мальчик не сможет стать предателем ни для одного из родителей. "А если заставят, он с этим не сможет справиться... Игорь, что ты делаешь? Неужели 15 тыс твоих алиментов тебе покоя не дают? Или месть, что ушла от тебя? 14 лет прошло, пора уже забыть как меня зовут, а ты все злишься, не отдаешь его, терзаешь всех", – вспылила артистка.

Наталья призвала бывшего мужа не мучить ребенка. "Может ты устал? Так и скажи, он перейдет в школу в моем районе, где он и прописан. И тебе больше не придется тратиться на обучение. Одумайся, ему в январе 15 лет и скоро он станет сильнее тебя. Ты ничего не выиграешь этой войной. Война это всегда потери", – отметила она.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 25 Авг 2018 в 1:34 PDT

Между тем, как стало известно "Комсомольской правде", с наступлением осени Наталья вряд ли сможет увидеть своего ребенка. Пока единственным сообщением от экс-мужа стала повестка в суд о переопределении места жительства сына, а же с требованием об уплате матерью алиментов. Заседание назначено на 18 сентября.

Напомним, Наталья Штурм воспитывает дочь Елену и сына Арсения. Наследник был рожден в браке с Игорем Павловым. Супруги развелись после жуткого скандала. Муж серьезно избил певицу, сломав ей нос и ключицу.

