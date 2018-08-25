Елена Кулецкая рассекретила имя сына

36-летняя модель Лена Кулецкая во второй раз стала мамой. Красотка родила сына. Мальчика назвали Сашей. О счастливом событии она сообщила в Instagram.

Лена и ее муж Станислав Романовский два года назад впервые стали родителями. Тогда у пары родилась дочка Ника.