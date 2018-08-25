Страдающая неизвестной болезнью МакSим прервала молчание

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова), вынужденная покинуть сцену из-за неизвестной болезни, возвращается к работе. Выступление артистки пройдет уже на следующей неделе.

"Лето заканчивается, а вместе с ним заканчиваются каникулы у всех учащихся и не только. Подошел к концу и отпуск МакSим", – говорится в сообщении на официальной странице певицы в Instagram.

Дата ближайшего концерта певицы уже названа. Ждать осталось совсем недолго. "1 сентября она даст свой концерт в Стерлитамаке и отметит День знаний вместе с его жителями", – сообщили представители артистки.

Набиралась сил и приводила в порядок здоровье певица на Алтае. В путешествие она отправилась с двумя дочерьми – Александрой и Марией, а также новым бойфрендом. Однако своего избранника МакSим пока скрывает от публики.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) 8 Июн 2018 в 11:06 PDT

Известно лишь только то, что новый роман певица закрутила около двух месяцев назад. Мужчина, которому отдала сердце Марина, не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Напомним, в июне текущего года МакSим заявила, что вынуждена уйти со сцены из-за болезни. Что за недуг мучил артистку, она не пояснила. Позже появилась информация, что у певицы обнаружили серьезные проблемы с сосудами головного мозга.