Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, рассказал о своем несчастье. Начинающий музыкант получил сразу два перелома.



По словам Шальных, ЧП произошло во время записи его дебютного альбома. Который, к слову, выходит довольно неплохим.

"Я чертовски обожаю новый материал. Еще 2-3 песни и все будет готово", – отметил сам Денис.



Как именно получил травмы музыкант предпочел умолчать, однако посетовал, что теперь ему приходится несладко. От Шальных отвернулся его мохнатый питомец.

"Кот больше не уважает меня с тех пор, как я сломал палец на ноге и кисть руки. Он больше ко мне совсем не подходит. Чувствует, что я слаб", – рассказал на видео в Instagram сын Елены Яковлевой. Судя по кадрам травма довольно серьезная, у Дениса загипсованы кисть и стопа.

Напомним, Шальных с другом Вовой создал группу "2odD". "Они организовали ее совсем недавно. Ребята придумали снять свой первый клип в психбольнице. Коллектив молодой, поэтому было необходимо создать что-то эффектное, сразу заявить о себе", – рассказал в одном из интервью товарищ музыкантов.

Как писали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные татуировки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.