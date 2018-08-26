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"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Все лето поклонники Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле ждали продолжения полюбившегося юмористического минисериала "Дамы с дюн", гремевшего в прошлом году. Под занавес отдыха Примадонны в Юрмале, наконец-то, вышел очередной ролик.

Продолжение: Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
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"Эх, ты, – обращается Пугачева к сидящей напротив Вайкуле. – Покажи язык!" Та открывает рот, а Примадонна удивляется: "Да с таким языком знаешь что надо делать? Молчать! У тебя язык без костей!"

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Алла, а ты покажи язык! -  уже теперь Лайма просит любимую гостью из Москвы. – А у тебя язык с костями!" "Конечно, с костями, потому что я рыбу ела – рыбу хек", -  оправдывается Алла Борисовна.

Конечно, подруги всего лишь шутят – обедают в хорошем ресторане и веселятся. А кто и что подумает, какие аллюзии и ассоциации всплывут – это проблемы публики. Алла и Лайма просто, выражаясь молодежным сленгом, прикалывались.

Хотя можно предположить, что "язык без костей" – это точная характеристика попавшей недавно в переделку Вайкуле. После того, как она в Одессе неосторожно брякнула, что в Крым не поедет ни за какие деньги, поскольку "мы – европейцы, нам нельзя", на нее "спустили всех собак" и призывали запретить, исключить, а лучше линчевать, четвертовать и колесовать. Прежде далекая от скандалов и политики Вайкуле вдруг стала героиней всех новостных хроник.

А "язык с костями" – это точно про Пугачеву. Остроумная, тонкая, мудрая, точная – ее слова на вес золота. Она легко может пригвоздить и поднять до небес одним лишь словом. Поэтому артисты всегда с трепетом ждут ее критики или похвалы. Ведь Алла Борисовна всегда скажет правду, не взирая на звания и заслуги. За это ее и боятся, и любят.

Автор: Феликс Грозданов26 августа 2018, 10:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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