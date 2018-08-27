"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту

Дочь легендарного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна вспомнила о жизни в родительском доме. Как оказалось, знаменитый литератор был домашним тираном.

По словам 50-летней наследницы писателя, Успенский был холоден и жесток с ней, часто закрывал глаза на то, как мачеха Елена, вторая супруга писателя, третировала ее и выгоняла из дома. Также автор книг для малышей большую часть жизни был членом тоталитарной секты.

"Я там была четыре года. Там детей били. Успенский поддерживал эту секту всю жизнь. Лет 30 и до конца поддерживал", – вспоминает Татьяна. Женщина до сих пор с содроганием вспоминает время своего взросления. Ее жизнь в отчем доме была невыносима. "Мачеха нас выживала. Такая история Золушки. Может быть, если бы не она, я бы пошла на прощание с отцом. Но она злой человек, нехороший. Есть вещи, которые делать нельзя!" – отметила дочь знаменитого писателя.

В 21 год Татьяна вышла замуж и родила дочь Екатерину и сына, которого назвала в честь легендарного родителя – Эдуардом. Однако это не помогло наладить взаимоотношения с отцом.

Когда Успенский вступил в брак третий раз – с телеведущей Элеонорой Филиной, ситуация немного выправилась и Татьяна смогла бывать у него в гостях вместе с детьми. Однако когда эти отношения Эдуарда Николаевича распались и он снова сошелся со второй супругой Еленой, контакт отца и дочери вновь оборвался.

Друзья литератора были удивлены, когда Татьяна не пришла проводить родителя в последний путь. Они считают, что женщина – неблагодарная и корыстная. Якобы писатель дал ей все – квартиру в Москве, машину, много лет обеспечивал, а в самый последний час рядом с Успенским были только его жена Елена и приемные дочери-двойняшки.

Вдова Эдуарда Николаевича опасается, что Татьяна вступит в борьбу за многомиллионное наследство знаменитого писателя. Однако, как рассказала дочь Успенского в программе "Ты не поверишь!", биться в судах за богатство родителя она не будет, так как уважает его решение оставить ее ни с чем.