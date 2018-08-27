Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну

Пока вся страна обсуждает развод и дележку астрономического имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сам юморист наслаждается отдыхом в Крыму. И не один.

На своей странице в социальной сети Instagram 72-летний Евгений Ваганович опубликовал фото с обеда – уставленный яствами и питиями стол на террасе. И чайка как завершение композиции. "Чайка прилетела во время обеда, села с криком на стол, склевала куски сыра и ветчины, успокоилась и долго смотрела в сторону, не обращая внимания на сидящих. Подумала пяток минут, пофотографировалась и улетела! У нее дела... Не знаю, какая это примета..." – подписал "натюрморт" Петросян.

Заботливые подписчики в ироничной форме поспешили рассказать, что это за примета и к чему прилетела птица. "Смотрите, Евгений Ваганович, чтобы какая-то залетная чайка не клевала с Вашего стола, а потом фыррр... и полетела по делам... а вы только смотрели ей вслед... на старости лет..." – пишет пользователь, явно намекая на связь артиста с 29-летней залетной из Тулы провинциалкой. "Ее Степаненко прислала – хоть сыр у вас склевать", – острит другой, имея в виду, что жена поставила целью оставить Петросяна без штанов и намерена отобрать у него большую часть дорогостоящего имущества. "Эх, Евгений Ваганыч! Чайка – символ тоскующей женщины, всем известно. Степаненко небось рыдает в подушку ночами, пока с молодухой резвитесь, вот тайные знаки судьба и посылает вам!" – мудро заметил третий пользователь.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 26 Авг 2018 в 7:10 PDT

Напомним, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это и десяток элитных квартир, и дачи, и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.