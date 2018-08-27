"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом

18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнится пять лет. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не только очаровательны, но и талантливы. Об этом можно судить по многочисленным видеороликам, которые на своей странице в социальных сетях публикуют знаменитые родители.

В программе "Центральное телевидение" на канале НТВ Лизу Галкину представили суперзвездой. На сцене мальчишки и девчонки исполняли переделанный хит Светланы Лободы с одноименным названием, а на экране мелькали кадры Лизоньки.

"Она в четыре считает и стихи уже знает почти, // Оператор бесплатно снимает – это папа Максим, // Про маму вообще мы молчим. // Сегодня, сегодня она танцует у пруда – // Нельзя оторваться! // Все Лизы как Лизы, а она – суперзвезда!" – льстиво поет детский хор.

Светлане Лободе такая версия песни явно понравилась – она даже опубликовала запись у себя на странице. Правда, не все подписчики певицы восприняли ролик позитивно и благодушно. "Да, лизнули Лизу, нечего сказать", "Что-то Светлана очень много акцентирует внимание на семье Пугачевой.....с чего бы это?", "Лиза еще маленькая ей 200 лет не нужна такая реклама", "Да это перебор – уж очень рановато девчушку восхваляют. Лизе просто повезло – родится у такой пары", – пишут возмущенные люди.

Разумеется, на такую реакцию и тем паче на скандал никто не рассчитывал – телевизионщики просто сделали шуточный ролик, который многим пришелся по душе. Тем более, людям интересна жизнь младших детей Примадонны, они следят, как растут чудо-детки. Хотя Лизе вряд ли стоит завидовать – кем бы она ни стала в будущем, злые языки о ней все равно будут говорить как о "дочери Аллы Пугачевой"...