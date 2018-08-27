Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения

Герцогиня Кембриджская впервые показалась на публике с тех пор, как крестила младшего сына Луи. Кейт Миддлтон запечатлели в обществе королевы Великобритании.

Исчезнувшая из объективов камер почти на полгода супруга принца Уильяма показалась в свете. На сделанных репортерами снимках видно, что Кейт сидит на пассажирском сиденье автомобиля рядом с Елизаветой II.

Они отправились на службу, которая проходила в церкви Крати Кирк. Вместе с ними на богослужение, но в других машинах приехали принц Чарльз, графиня Уэссекская Софи, Луиза Виндзор, принцесса Анна, Тимоти Лоренс, Отем и Питер Филлипс. Дети герцога и герцогини Кембриджских остались дома с няней, сообщает The Sun.

Пользователи Сети отметили, что Миддлтон отлично выглядит – материнство ей к лицу. По словам поклонников королевской семьи, Кейт светится от счастья и по-королевски хороша.

Публикация от Catherine Duchess of Cambridge (@kate_duchessofcambridge_russia) 26 Авг 2018 в 6:06 PDT

Ранее отмечалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не являются законными представителями собственных детей. Все решения, касающиеся настоящего и будущего пятилетнего Джорджа, трехлетней Шарлотты и четырехмесячного Луи, принимает Елизавета II. В случае ее смерти законным представителем малышей до достижения ими совершеннолетия станет следующий монарх, сын Елизаветы Чарльз.