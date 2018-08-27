Народную артистку России Нину Русланову выписали из больницы, передает телеканал РЕН ТВ. Дочь актрисы отметила, что она чувствует себя хорошо.

ПО ТЕМЕ Нина Русланова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем

Нина Русланова обрела всероссийскую славу благодаря съемкам в фильмах "Афоня", "Зимняя вишня" и "Завтра была война". Всего актриса приняла участие в создании более 150 картин. Руслановой 72 года. У нее есть дочь и внук. 23 августа в СМИ появилась информация, что артистка была экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем. Ее дочь подчеркнула, что речь идет о плановой госпитализации.

