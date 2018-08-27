В наказание: Ани Лорак сплавила дочь мужу-изменнику
Вскоре Ани Лорак появится перед российскими телезрителями в новом качестве – она займет кресло наставника в музыкальном шоу Первого канала "Голос". Съемки проекта уже в самом разгаре, поэтому звезда практически все время находится на площадке.
А пока Лорак оценивает вокальные способности участников телепроекта за ее семилетней дочерью присматривает супруг. Он отвез Софию на курорт.
Поклонники артистки, которые узнали, что звезда отпустила наследницу вместе с мужем, были очень удивлены. После недавнего позора многие были уверены, что звезда и на пушечный выстрел не подпустит Мурата к девочке. Хотя, есть вероятность, что Лорак сделала это как-бы в наказание, чтобы отвлечь супруга от его новой пассии.
Напомним, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.
Сама певица не стала комментировать эту ситуацию, однако модель Яна Беляева, которая была запечатлена на нашумевшей записи сообщила прессе, что с мужем звезды ее связывает исключительно дружба.
Теперь же появилась информация о том, что Мурат и Яна сняли квартиру в престижном районе Киева и живут вместе. Анонимный источник, близкий к звездному семейству, отмечает, что супруг звезды, скорее всего, тратит на молодую пассию деньги заработанные Лорак. И Беляева не единственная любовница мужчины, якобы Налчаджиоглу содержит много девушек, он оплачивает им квартиры и пластические операции.
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