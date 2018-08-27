"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике

54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она — женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне.

В подписи к видео Лолита отметила, что выложить его в Instagram предложил ей супруг Дмитрий Иванов. "Речная жаба к Вашим услугам))" – подписала ролик звезда.

В кадре Милявская показывает морскую звезду, называя при этом себя "жабищей". Однако муж с таким определением явно не согласен. "Нет, нет, нет! Ну какая жаба? Морская звезда!" – заявил избранник знаменитости.

Поклонники тут же одарили певицу массой комплиментов. Многие отметили, что артистка – в отличной физической форме. К слову, месяц назад Лолита рассказала, что похудела на десять килограммов. По словам певицы, она обрела стройную фигуру, проведя две недели за работой на земельном участке своего дома в Болгарии.

"Красавица с прекрасным чувством юмора. Обожаю вас", "Пускай юные русалки завидуют такой роскошной Афродите!", "Мужа надо слушать!!! Никакая жаба, а настоящая звёздочка!!!", "Приятного заплыва, царевна!", "Вы божественная женщина", – прокомментировали видео фолловеры. За пару часов ролик Милявской посмотрели более 155 тысяч раз.

Отметим, Лолита обладает прекрасным чувством юмора и не боится шутить над собой. Кроме того, она является одной из самых экстравагантных исполнительниц отечественной сцены.