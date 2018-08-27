"Как мумия": Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Вторник 28 августа
Лента новостей
21:49
В центре Омска уничтожили старинный дом
21:43
В Instagram произошел крупный сбой
21:36
По Уфе ездил автобус с пьяным водителем
21:29
Женщина на Mercedes протаранила кафе в Волгограде (видео)
21:20
Водитель на Lexus насмерть сбил женщину и пытался скрыться
21:07
В огненном ДТП с тремя грузовиками погиб человек
20:49
В Нижнем Тагиле из больницы сбежал пациент с амнезией
20:46
Что случилось с Крымским мостом
20:39
Врачи 40 минут пытались спасти выпавшего из окна мужчину
20:32
В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами сбил ребенка
20:27
Оперная певица родила во время исполнения арии
20:05
В Крыму со скалы сорвалась туристка
19:03
Успение Пресвятой Богородицы: приметы и обычаи
18:58
Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
18:31
Как Москва становится здоровым городом
18:00
Шутки кончились: решение "Газпрома" шокировало Киев
17:50
Пенсионер заживо сгорел в садовом домике в Уфе
17:39
Невезучий уралец сжег три машины
17:16
Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
17:15
Молодые звезды оперы выступят в Москве
17:08
Обошлись без рыбалки: Путин устроил отпуск в горах
16:48
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
16:33
Названо опасное время сна
16:18
Третий фестиваль Skolkovo Jazz Science: умная музыка в умном месте
16:06
Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
16:06
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
16:02
Нину Русланову выписали из больницы
16:00
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" Мишулину разбил инсульт
15:46
В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней
15:39
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
15:18
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
15:12
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум
15:04
Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини
14:39
Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
14:38
В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек
14:27
Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
14:23
Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок
14:23
Тунису угрожает эпидемия холеры
14:14
Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке
14:05
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
14:04
Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью
14:03
В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента
13:50
Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу
13:33
Последняя неделя лета ошарашит москвичей аномальной жарой
13:23
"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор
13:16
Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной
13:09
Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России
12:51
Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным
12:42
Хакеры выложили откровенные снимки Сафронова
12:37
Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию
12:33
Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком
12:18
Россиянам начали платить миллионы за помощь полиции
12:02
Пенсионная повестка "Единой России": от ситуативного реагирования к политике ценностей
11:57
Пелагея потеряла лицо после уколов красоты
11:48
"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту
11:45
Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек
11:37
Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну
11:25
Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия
11:22
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
11:19
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
11:09
Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве
11:05
Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка
10:42
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
10:33
Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура
10:28
Создана вакцина от самой агрессивной формы рака
10:13
"Отвратительный животик": многодетную Водянову распекли после пятых родов
09:39
Новые санкции: Трамп нанес решающий удар по рублю
09:30
Из шоу "Замуж за Бузову" выгнали красавца из-за флирта с сестрой
09:14
"Лицемерит": Запашный врезал Вайкуле за слова о Крыме
09:03
Шубская решилась показать своего сына
08:46
Скоро покажу всех: Агутин заговорил о других красотках после "измены"
08:30
Пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами
08:21
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
18:41
"Ну и мерзость!": Волочкову осудили за страсть с пожилым медиком
17:54
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
17:28
"Бесстыжая напилась": Настя Каменских оскандалилась на празднике
16:52
Родившая Костенко рассказала о втором ребенке
16:24
Оскорбленная Успенская жестко ответила на обвинения
15:46
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
15:13
Меган Маркл и Принц Гарри внезапно показали нового малыша
14:42
Малахов жутко перепугал падением в эфире программы
14:07
В Домодедове открыли первую бесплатную карусель
13:45
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
13:05
Абрамович готов лишиться самого дорогого
12:20
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
12:15
Агутина поймали за руку с молодой любовницей
11:44
Опухоль мозга унесла жизнь сенатора Джона Маккейна
11:30
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
10:46
Развод Петросяна и Степаненко признали грязной фальшивкой
10:18
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
09:56
Пассажирский лайнер разбился в аэропорту Внуково
18:51
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
18:15
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
17:41
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
16:45
Страдающая неизвестной болезнью МакSим прервала молчание
16:00
Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
15:48
На юго-востоке Москвы откроется новая линия метро
15:30
Известный российский музыкант умер в 61 год
15:20
Елена Кулецкая рассекретила имя сына
15:03
Любовница мужа Ани Лорак готовится к свадьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
Шоу-бизнес

"Как мумия": Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом

Кадр youtube.com
Героями программы "Прямой эфир" Андрея Малахова стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга Екатерина Терешкович. Женщина воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы стать моложе ради мужа.
прочитано 7679 раз

Екатерина решила сделать молодому супругу сюрприз и преобразиться. Терешкович отправилась под нож хирурга, чтобы избавиться от морщин на лице.

ПО ТЕМЕ

Солнцев довел до тошноты рассказом о сексе с женой-старушкой

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Женщине сделали круговую подтяжку лица и блефаропластику. Операция прошла успешно. На шоу она пришла в бинтах и была похожа на ужасающую мумию. Хотя, когда Терешкевич их снимет, то, вероятно, предстанет заметно похорошевшей.

В студии супружескую чету ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что пока Терешкович восстанавливалась в больнице, Солнцев развлекался с девушками в ночном клубе. Гоген поспешил оправдаться. "У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично", – заявил шоумен.

Кадр youtube.com

Екатерину поведение возлюбленного возмутило. Но милые бранятся, только тешатся: молодой муж ее быстро успокоил. К слову, и сама Терешкович тоже не может похвастаться кристально чистой репутацией.

Появившаяся в студии дочь Терешкевич Полина Давыдова заявила, что мать всегда отдавала предпочтение праздному образу жизни, нежели семье.

Врачи пока не разрешили Екатерине снять бинты. Некоторые из присутствующих в студии раскритиковали Гогена за то, что он подверг опасности жену и разрешил ей в таком возрасте лечь под нож хирурга.

Отметим, что экстравагантной паре плевать на критику. Гоген и Екатерина намерена искать суррогатную мать, которая бы выносила им ребенка, а Терешкович хочет продолжить работать над совершенствованием внешности и мечтает увеличить грудь.

Автор: Валерия Нарская27 августа 2018, 19:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

567

комментарии

Политика

Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
Меркель дали посмотреть на войска Путина

Шоу-бизнес

Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
Наркозависимая Кержакова лишилась памяти
Популярная телеведущая оказалась инфицирована
"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами

Пользователи Сети не остались равнодушны
Шоу-бизнес

Шубская решилась показать своего сына

Сына Овечкина нельзя долго прятать от публики
Шоу-бизнес

Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом

63-летняя женщина легла под нож хирурга
Шоу-бизнес

"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков

У артистки нарушение кровообращения головного мозга

Гороскоп

Фриске легла под нож хирурга из-за сестры
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные

Фоторепортажи

Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

Спорт

Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru