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Шоу-бизнес

Обескураженная Терехова оправдалась за лесбийский скандал

Анна Терехова. Фото: instagram.com
Актриса Анна Терехова опровергла информацию о своем уходе из Театра Луны. По словам артистки, все это – глупые домыслы. 
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Терехова отмечает: том, что стала участницей неоднозначного скандала, она узнала находясь в Черногории, где проводила отпуск. "Безобразный, ужасный бред – все эти слухи. Авторы этой сплетни, видимо, как в известной поговорке "услышали звон, да не знают, где он". Дело в том, что в Театре Луны я перехожу на контракт, буду работать в разовых спектаклях. Это никак не увольнение! Просто другая форма сотрудничества с театром, в каких-то случаях она удобнее, многие артисты переходят на нее", – оправдалась она перед журналистами.

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Актриса продолжит сотрудничать с театром. В следующем сезоне она будет задействована в спектаклях "Ночь нежна", "Жена на бис" и "Двое бедных румын…". Звезда уверяет, что к постановке, из-за которой поднялся шум, она не имеет отношения. Об этом Терехова рассказала изданию "7Дней.ru".

Отметим, неделю назад Анна заявила журналистам, что лишилась роли в спектакле "Королева", который пользовался особой любовью у зрителей. Якобы режиссер Дарья Попова вместо Тереховой назначила молодую актрису Дарью Цыпляеву. "Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи. Как раз на днях коллега прислал их совместную фотографию откровенно-пикантного характера. У меня был шок!"– сообщила артистка прессе.

Через несколько часов после рассказа Тереховой в Сети всплыли снимки, подтверждающие интимную связь режиссера Поповой и актрисы Цыпляевой. На фото женщины целуются в губы, недвусмысленно обнимаются и всячески показывают свою страсть друг к другу.

Автор: Руслана Алексеева28 августа 2018, 09:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

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