Ушлая Степаненко передумала разводиться с Петросяном

Евгений Петросян не скоро станет холостяком. Адвокаты считают, что супруга юмориста намеренно затягивает процесс – судя по всему, Степаненко передумала разводиться.

Степаненко надеется, что Петросян все же не станет расторгать брак – либо согласится на ее имущественные требования. К такому заключению пришли адвокаты известного юмориста.

"Елена Степаненко не заинтересована и не хочет разводиться с Евгением Вагановичем. Мы уверены, что она передумала. Теперь ее задача – намеренно затянуть этот судебный процесс. То есть как можно дольше оставаться женой Петросяна, чтобы заставить его либо передумать разводиться, либо согласиться на ее имущественные требования", – заявил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин телеканалу РЕН ТВ.

По словам защитника, расторжение брака займет не более трех-четырех месяцев. А вот раздел имущества может затянуться на годы.

Как сообщалось, по самым скромным подсчетам, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В числе "совместно нажитого" – десяток элитных квартир, дачи и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.

Публикация от Шоу -бизнес . В Курсе Звезд (@vkurse_zvezd) 4 Авг 2018 в 6:20 PDT

Напомним, что Степаненко и Петросян не общаются друг с другом, а их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества.

