53-летняя Слуцкер в купальнике дала фору знойным молодухам

Владелица сети фитнес-клубов похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Бизнесвумен выложила снимок на своей странице в Instagram.

Ольга Слуцкер на фото позирует на яхте в изумрудном слитном купальнике, который выгодно подчеркивает ее точеную загорелую фигуру. Очевидно, что женщина тщательно следит за своими формами.

"Отпуск был замечательный, вкусный, интересный, в меру спортивный, нежный, солнечный, а иногда даже горячий", – подписала кадр Слуцкер. Отметим, что Ольга не уступает в красоте многим молодым звездам отечественного шоу-бизнеса. Соцсети ряда знаменитостей пестрят знойными снимками с отдыха, но далеко не все выглядят столь привлекательно.

Подписчики бизнесвумен пришли в восторг от ее фигуры и моложавости. "Какая девушка!", "Какая красивая!", "Оля, Вы большая молодец. Фигура – отпад", "Шикарно!", "Богиня!" – прокомментировали фото пользователи соцсети.

Публикация от @slutsker 28 Авг 2018 в 1:22 PDT

Многие отметили: сразу видно, что позирует спортивный и уверенный в себе человек. Хотя удивляться нечему, если учесть, что Ольга зарабатывает огромные суммы на индустрии красоты и здорового образа жизни.

Публикация от @slutsker 22 Июл 2018 в 2:54 PDT

Отметим, что Слуцкер – владелица популярной сети фитнесс-клубов. Зимой 2007 года она заняла пост президента Федерации фитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.

