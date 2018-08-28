"Сожительствует с уголовниками": геи-спонсоры добили Тимура Еремеева

Сериалу о называющем себя "внебрачным сыном Спартака Мишулина" Тимуре Еремееве нет конца. Грязь, которая льется в эфире с федеральных каналов уже не один месяц, всем порядком надоела...

Тимур Еремеев, родство с которым снова и снова пытаются доказать разными ДНК-тестами, устал от происков Карины Мишулиной больше всех. "Она давит на свидетелей и проклинает всех, кто с ней не согласен. Она пользуется грязными приемами и не жалеет ни своих близких, ни тем более меня и мою семью", – плачет Тимур.

"Я устал от клеветы Карины, – продолжает Еремеев. – Подкупленные суды и свидетели, подтасованные экспертизы и подмешанная кровь, покупка ботов в интернете и продажа наркотиков, пластические операции и сожительство с уголовниками, богатые геи-спонсоры и фотошоп на детских фотографиях, желание прибрать к рукам наследство и тонны грязи, которые я якобы лью на них каждый день, – это лишь небольшая часть из того, что не постеснялась придумать про меня Карина".

Причем слухи про геев-спонсоров и его сожительство с уголовниками Тимуру особенно противны. Эта грязь его просто добила. "Мне не нужна Карина! Ни она сама, ни ее семья, ни ее фамилия или имущество. У меня своя семья, своя история, Карин, оставь меня в покое!" – цитирует Тимура "Вокруг ТВ".

Напомним, весной этого года Андрей Малахов поразил зрителей, выведя в зал Евгения Соколова, который, похоже, находился под кайфом. Парень рассказал, что восемь месяцев жил с Тимуром Еремеевым – они снимали вместе квартиру. "И отношения у нас были продолжительные, и не просто отношения..." – смущаясь заявил он. Евгений также добавил, что они с Тимуром якобы вместе употребляли легкие наркотики, а потом, в 2005 году, Соколову, дескать, пришлось сесть за него в тюрьму.