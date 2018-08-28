Королева рассекретила тайного любовника Бузовой

Исполнительница Наташа Королева раскритиковать поющую телеведущую Ольгу Бузову за поспешный отказ от перспективного жениха. Якобы девушка упустила свое счастье.

В первом выпуске шоу "Замуж за Бузову" Ольга отсеяла пять из 15 претендентов на ее сердце. Среди тех, кто в тот вечер отправился домой, был давний друг Наташи Королевой композитор Герман Титов.

Мужчина много лет пишет хиты старожилам отечественной эстрады: Стасу Михайлову, Диме Билану и Лолите, а в Белорусии, он вообще настоящая звезда. Титов и сам выступает в качестве вокалиста, а также работает на телевидении.

"Эх,Оля Оля @buzova86 такого хлопца недооценила , шо то вы с сестрой не очень то дальновидные оказались !!! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова. (…) Говорила тебе Герман, нечего там ловить!Сердце то героини занято давно другим ! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное это так ,ШОУ!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Королева в Instagram, намекнув на некого тайного любовника поющей телеведущей.

Фолловеры отметили, что Бузова и Титов не пара, так как всесторонне одаренный и положительный молодой мужчина достоин пассии получше. "А я только рада, что такой талантливый и красивый парень не попал в руки Бузовой! Он совсем другого уровня человек, все у него будет хорошо и без нее!", "Да эта Бузова чурка с глазами 😂 вот и не дооценила", "Мне кажется участникам заплатили – ну кому реально может понравится Бузова, да и еще бороться за нее на всю страну в передаче с таким названием. Ресницы, губы ненатуральные, какая-то неестественная", – рассуждали интернет-обыватели в комментариях.