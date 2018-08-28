Изможденный Басков заставил беспокоиться о своем здоровье

Новое фото в микроблоге самого "натурального блондина" отечественной эстрады всерьез насторожило поклонников. Пользователи Сети считают, что Николаю пора прекращать худеть.

Басков проанонсировал в Instagram новое шоу. "Скоро на канале @tvrussia стартует "Субботний вечер с Николаем Басковым" с группой @diskotekaavariya спели "Фантазера", – подписал исполнитель кадр.

На снимке певец, одетый в черное, позирует в компании коллег по творческому цеху. Фанаты Баскова отметили, что он выглядит нездорово.

"Взгляд просто полон печали, исхудавший, как будто заставляют улыбаться. Вы точно здоровы, Николай? Переживаем всей семьей!", "Коля, хватит худеть, одни косточки остались", "О боже. Даже не узнала. Дрыщь какой. Коля, срочно на плюшкину диету...", "Баскову уже хватит худеть", "Меньше всех, худее всех, как ребенок...", – прокомментировали фото подписчики Николая.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 28 Авг 2018 в 6:30 PDT

Отметим, за последние пару лет певец очень похудел. Многие отмечали, что артисту к лицу такие перемены. Возможно, причиной тому стала бурная личная жизнь артиста. Ведь осенью прошлого года стало известно, что Николай Басков и модель Виктория Лопырева планируют пышную церемонию бракосочетания, которая пройдет 5 октября в столице Чечни Грозном. Однако потом Басков в "Прямом эфире" у Андрея Малахова вдруг вспомнил, что именно в этот день у него много лет назад умер дедушка, а веселиться в день памяти неприлично.