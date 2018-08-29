"Грудь нараспашку": оскорбившей верующих Волочковой напророчили адские муки

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова вновь эпатировала публику. Артистка выбрала неудачный наряд для похода в церковь.

Анастасия – женщина, которая не сомневается в своей сногсшибательности и красоте, поэтому, не стесняясь, демонстрирует все, чем ее наградила природа. Будь это курорт, поход в модный бутик или судебное слушание – бывшая прима Большого театра всегда предстает в нарочито сексуальном образе.

Даже планируя поход в храм, знаменитая балерина не смогла удержаться и добавила немного пикантности в свой внешний вид. Она выбрала пестрое платье в пол с открытыми плечами и огромным декольте.

В церкви Волочкова сделала несколько снимков себя любимой и опубликовала их в Instagram. "Поздравляю всех православных с Праздником Успения Пресвятой Богородицы.🙏🏻 Мира и добра вашим семьям и домам. Счастья, любви и добродетели.🙏🏻 У нас прекрасный Никольский храм в поселке. Столько в нем тишины и благодати..." – написала Анастасия в комментариях под фотографиями.

Однако пользователи Сети не оценили стараний звезды и раскритиковали ее наряд, который, по их мнению, оскорбителен и неуместен в святом месте. "Она ***. Или специально так делает. С голыми плечами и сиськами на пузе... за одно как ты над верой издеваешься в аду гореть будешь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эти ужасные и обвисшие сиськи! 😂хоть бы лифчик одевала бы. Жесть", "Богомоленная наша(( с голыми сиськами.зато в платке...пьфу", "Блины надо было собрать в бюстгальтер, если Вы вообще в курсе о таком предмете женского белья", "Зачем демонстрировать себя в храме на фоне икон? В храм мы идем со своими мыслями...Думаю, Насте ни к чему показывать у иконостаса...как то не по вере...", "как можно зайти в церковь с грудью нараспашку .Это вызов какой то чтоли", "Голова прикрыта, а тити разлетелись. Подходящий наряд", – писали возмущенные комментаторы.