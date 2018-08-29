Секс-зависимую солистку Spice Girls лечат от алкоголизма

Экс-солистка группы Spice Girls Мелани Браун попала в реабилитационную клинику. Дива заявила, что не может самостоятельно справиться с последствиями развода.

Знаменитость будут лечить от посттравматического стрессового расстройства, передает сетевое издание m24.ru. Известно, что исполнительница злоупотребляла спиртным последние полгода. Более того, Браун жаловалась на сексуальную зависимость, пишет Пятый канал. "Иногда очень сложно справиться с эмоциями. Но проблема не в сексе и не в алкоголе – она лежит глубже", – резюмировала Мел Би.



