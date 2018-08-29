Многие этого ждали: Малахов шокировал снимком с малышом

Новый снимок телеведущего Андрея Малахова в соцсетях вызвал жаркие споры. Фолловеры гадают, с чьим ребенком нянчится шоумен.

Журналист опубликовал в своем Instagram снимок из студии собственной программы. Андрей бережно прижимает миловидного грудничка. "Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали. Все подробности сегодня в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", – написал он под снимком.

Большинство фолловеров решили, что в следующем выпуске шоумен планирует представить сына общественности. Они принялись гадать, на кого больше похож малыш – на телеведущего или его супругу Наталью Шкулеву.

"Копия его жена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Похож и на тебя и на жену не обидел не кого 😁👼🤗👍", "Копия мама, ничего папиного)", "Прекрасно... очаровательный малыш...папина копия", "Вылитый Малахов☺Будьте счастливы", – рассуждали интернет-обыватели.

Однако были и те, кто не поверил, что Андрей станет тащить своего сына в студию. Ведь шоумен и его супруга тщательно скрывают своего девятимесячного наследника Александра от посторонних глаз. Интернет-пользователи предположили, что малыш – внук актрисы Марии Шукшиной.

"Нда уж, народ вы чего???? Малахов не станет показывать своего сына стране ( что верно совершенно) Логику включите, а лучше мозги!!!!", "У Малахова ребеночку 9,5 мес, а здесь совсем маленький ребенок", "100% не его сын.это был бы не Малахов,если бы так легко в инсте показал реб.Он из этого сделает шоу в эфире", "Люди! Это не сын Малахова!!! Скорее всего это внук Шукшиной! Передача сегодня об этом будет!", "Внук Шукшиной🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈", "Опять Шукшину трогают. Бедная Мария , эта вертихвостка опять ей козни строит. Прибила эту безмозглую Фрею", - писали пользователи Сети в комментариях. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, Фрейя Зильбер стала известной на всю страну после того, как появилась на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" с заявлением, что родила от сына Марии Шукшиной и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого семейства. Шукшины настояли на проведении ДНК-теста. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки.