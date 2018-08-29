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Хоть сейчас девочку играй: 63-летняя Симонова раскрыла секрет молодости

Евгения Симонова. Фото: wikipedia.org
Звезда Театра имени Маяковского актриса Евгения Симонова возраст не скрывает. Хотя многие молодые смотрят на нее с завистью – 63 года, а как хороша, как стройна, без морщин! 
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К прекрасной и цветущей Симоновой, кажется, в полной мере относится фраза чеховской Аркадиной из "Чайки": "Я держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя. Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

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Но сама Евгения Павловна относится к себе критично. "Я смотрю на себя в зеркало, и мне вовсе не кажется, что я хорошо выгляжу, – уверяет актриса. – Вижу в отражении 63-летнюю женщину, поэтому удивляюсь, когда слышу в свой адрес комплименты. Я прекрасно себя чувствую в этом возрасте, искусственно не моложусь".

Симонова знает, что стареть надо красиво и достойно – "чтобы не было сильно противно". И сознательно не превращается в перетянутую восковую мумию, как многие именитые коллеги. "Я понимаю, что происходит с организмом, знаю все процессы, которые идут в этом возрасте. И не расстраиваюсь по этому поводу, – пояснила Евгения Павловна. – Человек стареет. Хотя для актрисы, может быть, это мучительно, если не относиться к этому реально. Я играла молодые роли, теперь играю своих сверстниц. Это все закономерно".

Но она, как сообщает газета "Мир новостей", следит за собой, чтобы не ускорять и без того стремительное действие времени – не ест вредных продуктов, занимается спортом. Ведь на нее смотрят тысячи глаз, люди берут пример, и разочаровать их нельзя.

Автор: Иван Губкин29 августа 2018, 12:49
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