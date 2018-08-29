Родила: располневшая Фриске ошарашила заявлением

Бывшая солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске заинтриговала поклонников. Девушка сообщила о рождении малышей.

Наталья опубликовала в Stories Instagram скриншот переписки, где некто сообщает о рождении двойняшек: трехкилограммового мальчика и девочки весом 2,8 килограмма. Артистка написала на опубликованном снимке, что очень счастлива появлению ребятишек на свет.

Некоторые поклонники предположили, что радостное событие произошло у самой певицы или ее близких родственников. Однако, как выяснилось, многодетной мамой стала лучшая подруга Натальи – Светлана, с которой знаменитость дружит уже более десяти лет. Приятельница звезды замужем за австралийцем, у пары уже есть двое старших сыновей.

Отметим, что Фриске вместе с мужем несколько недель проживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушка в восторге от живописной природы и местных жителей. Она собирается провести на берегу Индийского океана три месяца.

Звезда каждый день публикует в своем микроблоге снимки с отдыха, и многие поклонники с удовольствием следят за ее жизнью на райском курорте. Недавно фолловеры отметили, что красотка изрядно располнела. Кто знает, может, ее животик указывает на беременность – остается только гадать.

Добавим, что Наталья как-то говорила своим фанатам, что жить в Шри-Ланке не так дорого, как может показаться. Если готовить самому и не питаться в кафе, а также снимать квартирку из категории "эконом", можно прожить на 250 долларов в месяц.