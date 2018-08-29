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Набожные родители втянули Питта в скандал с детским порно

Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK press/Kento Nara
 Горемычный Брэд Питт оказался втянутым в очередной скандал. На этот раз проблемы голливудской звезде создают его родители. 
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Как стало известно изгнанию RadarOnline.com, на днях завершилось полицейское расследование. В результате американские стражи порядка выяснили, что в баптистском приходе города Риджкрест, в котором много лет состоят родители актера, распространяли детское порно.

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Музыкальный руководитель церкви Кейг Винке, который был очень дружен с родственниками звезды и даже мог бывать у них дома, признал себя виновным в хранении и рассылке видеозаписей эротического характера, на которых были изображены девочки младше 17 лет.

Питт и ранее выступал против этой организации, осуждая их категорический отказ от признания однополых браков. Брэд постоянно ссорится из-за этого с собственной набожной матерью.

"Это просто еще один кошмар для Брэда, также это станет еще одной причиной для конфликта с его мамой и папой”, – сообщил изданию источник близкий к звезде. "Он в ужасе, о того, что этот отвратительный человек оказался бы под одной крышей с его родителями, братьями, сестрами, племянницами и племянниками!” – продолжает инсайдер. Аноним отмечает, что новый скандал звезде ни к чему, так как сейчас Питт борется за опеку над детьми.

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Публикация от chris partty (@brad_pitt_pitt)

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже два года. Оба супруга, не стесняясь, выливают друг на друга тонны компромата, чтобы выбить опеку над детьми. Несмотря на то что поначалу судьи были на стороне матери, Джоли своим поведением заставляет их изменить свою позицию. Недавно появилась информация, что актриса была госпитализирована с психическим расстройством. Анджелина морит себя голодом и отказывается принимать пищу.А суд тем временем встает на сторону Питта. Артисту уже позволили видеться с детьми через день и общаться по телефону в любое время.

Автор: Руслана Алексеева29 августа 2018, 17:20
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