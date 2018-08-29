Звезда "Дома-2" бросила изуродованного жениха перед свадьбой

Модель и экс-участница реалити-шоу Олеся Малибу заявила, что разорвала помолвку со своим женихом Кириллом "руки-базуки" Терешиным. Девушка сообщила, что у нее есть более достойные кандидаты на руку и сердце.

Блогерша разместила важное сообщение на своей страничке в Instagram. Также Малибу написала и о причинах расставания с "синтоловым качком".

По словам Олеси, ей надоело, что парень говорит про нее гадости. "Свадьбы не будет! Короче, пошел "Базука" к чертовой матери, задолбал! Ходит и меня перед другими бабами обзывает в надежде на секс. Я же с ним не спала, естественно. Наивный, я такое с рук спускать не собираюсь!", - заявила гордая модель. По ее словам, она не имеет привычки бегать за мужиками. Она добавила, что у нее есть другие кавалеры.

Пост вызвал шквал эмоций в комментариях. Некоторые подписчики поддержали девушку, другие же написали, что были уверены в том, что парочка никогда не поженится, а их отношения – просто пиар.

Публикация от Олеся Малибу (@o.malibu) 28 Авг 2018 в 1:37 PDT

"Солнышко мое! Как я рада, что ты это поняла. Он тебе не нужен. Брось это ничтожество", "Олеся самая крутая, не расстраивайся!!!", "Олеся он козел!! Найдешь себе еще", "Просто хайпанула, бабок заработала, с кем надо познакомилась и бросила этого идиота. Теперь следующая жертва на очереди. Красава!", "Сыграли на пкублику. А вы все купились", "Я знал, что свадьбы не будет. Это все было ради хайпа", – высказались фолловеры.

Публикация от Олеся Малибу (@o.malibu) 17 Авг 2018 в 2:25 PDT

Несмотря негодование в комментариях и у Малибу, и у Терешина, изуродованный инъекциями синтола парень пока никак не комментирует разрыв со своей невестой.