"Состава преступления нет": следствие доказало невиновность Цымбалюк-Романовской

Бывшую жену Армена Джигарханяна в чем только не обвиняли! Называли "воровкой на доверии", "мошенницей", говорили, что она-де обобрала великого актера, но все это было бездоказательно. Конец вакханалии должно положить решение Главного следственного управления МВД России по городу Москве, которое оказалось в распоряжении Dni.Ru.

Этот документ был направлен Виталине Цымбалюк-Романовской и представляющему ею интересы адвокату Ларисе Широковой. В справке говорится: "Уведомляю Вас, что отделом следственной части... принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Вас по материалу проверки по факту совершения мошеннических действий в отношении Джигарханяна А.Б. при продаже 1/2 доли последнего в квартире по адресу: Москва, Староконюшенный переулок... за отсутствием состава преступления, предусмотренного статьей 159 ("Мошенничество". – Прим. ред.) УК РФ".

Но если Виталина не крала арбатской квартиры актера, тогда кто? И тут стоит посмотреть на другой документ, полученный адвокатами Цымбалюк-Романовской из Следственного комитета России. В нем говорится: "Установлено, что в действиях Согомоняна А.А. и Мазур Э.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Расследование преступлений данной категории отнесено к компетенции органов внутренних дел".

Адвокат Лариса Широкова пояснила: "Руководствуясь исключительно объективными данными, мы пришли к выводу, что была совершена недобросовестная сделка по квартире в Староконюшенном переулке, в результате которой друг Армена Джигарханяна мог получить около восьми миллионов рублей. Просто у него есть доверенность и юридическая возможность осуществлять сделки от имени артиста. Поэтому мы подали заявление по этой сделке, где подозреваемым должен выступить тот самый друг и благодетель актера. Представили и доказательную базу. В итоге у Следственного комитета есть большие вопросы к этому самому другу. К нам же никаких претензий нет".

В ближайшие дни защита Цымбалюк-Романовской предъявит сразу несколько исков. Они окончательно снимут подозрения и обвинения с Виталины, разоблачат интриги и злодеяния темных личностей, втершихся в доверие к очевидно лишившему способности критически мыслить артисту.