Алла Пугачева потеряла 20 килограммов за два месяца

В последние годы Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева заметно постройнела. Поклонники певицы гадают, как 69-летней артистке удалось так серьезно похудеть. Оказывается, у нее есть личный диетолог, к которому обратился известный музыкальный продюсер Андрей Разин.



По словам Разина, специалист помог Алле Борисовне, когда она была очень полной. "Врач периодически приводил ее в форму, с ним она теряла за два месяца более 20 кило", – рассказал руководитель группы "Ласковый май".

Разин, в свою очередь, находится под присмотром этого диетолога уже около месяца. За это время ему удалось скинуть шесть килограммов, передает сайт "Комсомольская правда".

Более того, брат заслуженного артиста Республики Крым нашел у покойной бабушки рецепт "похудательного чая". Диетолог Пугачевой посмотрел этот рецепт и сказал: "Уникальная схема, разрешаю!".

Продюсер напомнил, что в сентябре ему исполняется 55 лет. К этому времени он намерен скинуть еще минимум шесть килограммов.

Разин добавил, что диета Пугачевой строгая, но эффективная. "Прием пищи по чуть-чуть и по часам. Причем продукты должны быть желательно белковыми. После шести часов вечера диетолог мне запрещает есть. Ну и в день выпиваю полтора литра воды", – раскрыл подробности своего рациона музыкальный менеджер .

Напомним, ранее Алла Пугачева высмеяла недоброжелателей, которые критикуют ее за возраст и внешний вид. "Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду", – призналась артистка.

При этом Примадонна отметила, что действительно вынуждена с особым вниманием следить за здоровьем. "Уже ложишься и думаешь: "Проснуться бы". Встаешь, думаешь: "Так, надо посидеть, чтобы голова не закружилась, вдруг упадешь еще", – рассказала она.

По словам Аллы Борисовны, возраст преподносит ей свои "сюрпризы". "Вчера на Дальнем Востоке были. Я уже не помню, когда в последний раз вино пила. Подумала: дай-ка выпью. И таблетку заодно. Есть свои прелести, короче говоря. Над ними не надо смеяться, это само по себе смешно", – резюмировала Пугачева.

