Неизвестные атаковали Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова подверглась хакерской атаке. Скандально известная балерина сообщила, что неизвестные пытались взломать ее почту и аккаунты в социальных сетях.

Хакеры взломали официальный сайт Анастасии Волочковой. Об этом представителям СМИ сообщила сама артистка. "На меня снова началась атака! Вчера хакеры заблокировали мой сайт. Хулиганы добрались и до моей почты, которая была указана на сайте. Потом весь день велась атака на мою страничку в Instagram. Они тоже пытались ее взломать", – цитирует Анастасию сайт "Комсомольская правда".

Балерина высказала предположение, что неизвестные пытались завладеть ее документацией и личными фотографиями. Отметим, что артистка выдвинула обвинения своему бывшему водителю Александру Скиртачу. Мужчина на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО.

Волочкова уверена: экс-водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и даже хотел отравить. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 31 Июл 2018 в 11:56 PDT

К слову, недавно в Тверском суде состоялось очередное слушание по делу. На заседание Анастасия пришла в весьма провокационном виде: обтягивающем черном платье с разрезом и внушительным декольте.