Попытки врачей тщетны: больной Бузовой стало хуже

Ольга Бузова работает, несмотря на болезнь. Однако поющей ведущей явно стало хуже: на видео, которое она опубликовала, Ольга задохнулась от кашля, а температура подскочила почти до 39 градусов.

Несколькими днями ранее Ольга Бузова жаловалась на плохое самочувствие. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" даже вызывала врача, который ставил ей капельницы с витаминами для поднятия иммунитета. Более того, это уже как минимум второй раз за короткое время, когда телеведущая переживала данную процедуру.

Однако все попытки врачей вылечить Ольгу оказались тщетными. В приложении Stories она призналась, что все еще болеет. Ольга сообщила, что мама будет ее ругать, ведь вместо того, чтобы лежать дома и лечиться, она работала.

Однако состояние Бузовой настолько ухудшилось, что даже во время общения с многочисленными поклонниками она закашлялась и с трудом перевела дыхание. А затем и вовсе показала фото термометра – 38,7 градуса.

Поклонники всерьез обеспокоились. "Задыхается уже от кашля((", "Олечка брось работы! Займись здоровьем!", "Ты нам нужна! Лечись!", "Кошмар, уже вторую неделю на ногах с болезнью( Это опасно! Оля, остановись!!", "Хватит гробить здоровье! Тебе детей рожать! это они тебе в старости принесут стакан воды, а не работа (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались встревоженные фанаты.

Между тем появилась информация, что Ольга Бузова купила хлебозавод в Подмосковье. Продукция под торговой маркой поющей ведущей в ближайшее время появится в ее ресторане, который недавно открылся в центре Москвы.