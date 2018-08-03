Тело родившей модели Victoria’s Secret повергло в шок Казанову и Рудковскую
Уже через месяц после родов Кэндис с семьей отправилась на курорт Эспириту-Санту в Бразилии. Девушка много времени проводит с сыновьями – полуторагодовалым Анакой и новорожденным Ариелем.
Вместе с малышами модель часто появляется на пляже. "Ангел" не боится показать свое тело в купальнике, ведь недавняя беременность практически не отразилась на ее фигуре.
Когда Свейнпол, по обыкновению, пришла позагорать и искупаться, ее уже поджидали ушлые папарацци. Через несколько часов Сеть заполонили снимки звезды Victoria’s Secret. Поклонников поразили свежие фотографии модели. "Кэндис Свейнпол родила сорок дней назад. Где справедливость?!" – недоумевают пользователи в Instagram. К обсуждению стройной девушки подключились и наши знаменитости.
Яна Рудковская успокоила одну из поклонниц: "Я дам тебе диету, будешь такая же!!". "Как они это делают?!" – также задалась вопросом исполнительница Сати Казанова, сообщает Teleprogramma.pro.
Отметим, что Яна действительно хороший советчик в вопросах стройности, ведь в 43 года она выглядит лучше многих 20-летних. Особенно это заметно на последних снимках Рудковской из отпуска. В своем микроблоге звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена на берегу Черного моря. Яна облачена в красный слитный купальник с прозрачными вставками на животе. Публикация набрала около 50 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.
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