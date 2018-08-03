Секс-символ "Битвы экстрасенсов" пришел на съемки нового сезона с возлюбленной

В московском парке прошел кастинг 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Сотни человек пытались доказать, что обладают паранормальными способностями.

Первый отборочный тур прошли более 250 претендентов. Чародеи различных мастей надеются получить место в числе тех, кто окажется на проекте.

Кого там только не было: жрецы, колдуны, ведьмы, медиумы – все они пытались впечатлить продюсеров "Битвы". Разряженные в черные плащи, перья и тюрбаны, они принесли с собой диковинные магические приспособления, чтобы стать частью одного из самых рейтинговых шоу на ТНТ.

Отметим, что среди всей этой пестрой братии был замечен победитель 18– го сезона Константин Гецати. Потомок аланских магов очень полюбился телезрителям и стал настоящим секс– символом проекта.

Публикация от БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ��ПОДПИШИСЬ�� (@bitva.exstrasensov) 31 Июл 2018 в 9:38 PDT

Константин был не один. Компанию ему составила экстрасенс Соня Егорова. Фанаты телепроекта подозревают, что молодых людей объединяют не только паранормальные способности, якобы они тайно встречаются.

Отметим, что среди коллег-магов у Гецати и Егоровой оказалось масса поклонников. Многие подходили к парочке и просили совместное фото.

После отбора в парке соискатели отправились на традиционное испытание – "Театр". Всем тем, кто сможет преодолеть этот этап, предстоит еще несколько проверок: "Багажник" и "Мистер Х". После будет определен десяток лучших, которые окажутся в 19-м сезоне "Битвы экстрасенсов".

Публикация от Битва Экстрасенсов ТНТ (@bitva_extrasensov_na_tnt) 1 Авг 2018 в 6:06 PDT

Добавим, что около месяца назад победительница 15-го сезона этого популярного мистического шоу. Джулия Ванг заявила, что не является магом или экстрасенсом. По ее словам, яркий образ, который так полюбился зрителям, придумали для нее продюсеры программы. "Все, что кидают вам поесть пресвятые СМИ, это корм для скота, гомогенная кашица, чтобы не жевать. Настоящую меня вы не знали никогда. И не узнаете", – обратилась она к своим подписчикам в Instagram. Слова Джулии вызвали большой скандал и бурную реакцию поклонников телепроекта.