Цискаридзе поздравляют с женитьбой на молодой

Николай Цискаридзе выложил фотографию, на которой запечатлен с молодой привлекательной девушкой в нарядном платье. Да и сам легендарный танцор был одет по-праздничному, поэтому в комментариях фанаты поздравили его со свадьбой.

Совместный кадр празднично одетого Николая Цискаридзе с цветами в обществе некой молодой девушкой в бальном платье и венком на голове, появившийся в Instagram, произвел неизгладимое впечатление на поклонников легендарного танцора. Фанаты решили, что Цискаридзе женился, и осыпали его со спутницей комплиментами.

"Ура! Желаю Вам счастья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Какое тройное сочетание изящной нежности🌹🌹🌹", "Очень красивые!))", "Раньше думала... такой роскошный мужчина должен принадлежать всем... не может быть связан с кем бы ни было... а сейчас очень хочу пожелать ему личного счастья, семейного, он достойный... умный, порядочный и ьаятельный", "Какие у вас детки будут красивые!!!! Очень хочется на них успеть посмотреть, у меня уже возраст ...." – высказались восторженные фанаты.

Публикация от Nikolai Tsiskaridze (@tsiskaridze) 2 Авг 2018 в 5:37 PDT

Однако другая часть пользователей Сети сообщила, что Николай Цискаридзе не женится, а поздравляет студентку с выпускным. "Николай не женат, это ученица", "Это фото с выпускного!Николай с ученицей! Он давно и навсегда женат на балете)", – прокомментировали фотографию интернет-пользователи.

Напомним, после завершения танцевальной карьеры Николай Цискаридзе стал ректором и преподавателем Академии русского балета имени Вагановой. В 2018, кстати, учреждение отмечает круглую дату – 280 лет. Цискаридзе не скрывает, что является требовательным педагогом. "Я вредный. Заставляю работать, да. Требую дисциплины и безукоризненного подчинения", – признался он в недавнем интервью Ивану Урганту.