Российскую певицу с матерью-инвалидом и ребенком выкинули из отеля в Турции

Эксклюзив Интервью Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной Обнародованы разоблачающие Мазур и Согомоняна документы Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Пятница 3 августа
Лента новостей
17:03
Избивал и держал под замком: мать сестер-убийц о жизни с извергом
16:48
Отрезанную ногу россиянки оценили в миллион рублей
16:30
Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко
16:13
В Подмосковье пять человек попали в больницу из-за жары
15:35
На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко
14:58
Убийца российского полковника внезапно умер в тюрьме
14:58
Cовет на выходные
14:55
"Он был хорошим сыном": мать Усамы бен Ладена дала первое интервью
14:50
"Единая Россия" возродила культурную жизнь в регионах
14:33
В Башкирии 10-летний мальчик надышался газом и умер
14:33
Бондарчук выложил 90 миллионов за элитные хоромы с видом на Кремль
14:28
Дети рухнули от вида голых ног Лесниковской
14:04
Средства для мытья рук смертельно опасны
13:46
До конца года будут сданы первые дома на месте ЗИЛа
13:27
"Она меня порвет": на Эдгарда Запашного взъелась любимая тигрица (видео)
13:19
Под Вологдой двухлетняя девочка выпала из окна
13:01
Отец-насильник приготовил безжалостным убийцам роскошный подарок
12:45
Госдума проведет слушания по настройке пенсионной системы
12:44
"Правды добьюсь": Кудрявцева подняла бурю своим вопросом
12:40
Названы главные претенденты на "Оскар"
12:38
Перегрызут горло друг другу: Петросян и Степаненко сцепились за полмиллиарда
12:19
Знаменитого российского певца втянули в грязный скандал с Трампом
12:14
Соловьев призвал россиян готовиться к болезненному удару
12:03
МЦК и железную дорогу свяжут шесть пересадочных узлов
11:35
Машков стал миллиардером
11:32
"Состава преступления нет": следствие доказало невиновность Цымбалюк-Романовской
11:26
Попытки врачей тщетны: больной Бузовой стало хуже
11:00
Шикарный Mercedes прикованного к постели Кобзона летает по Москве
10:45
Смолова погнали в шею после "пьяного" ДТП
10:21
Санкции и нефть толкают рубль к ослаблению
10:17
Главные события Москвы
10:13
Известная модель изменила внешность и покончила с собой
10:09
Американец доплыл до Чукотки ради политического убежища
10:07
Неизвестные атаковали Анастасию Волочкову
09:55
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
09:41
Фото Галкина в обтягивающем наряде стало сенсацией
09:40
Когда и где начнется третья мировая война
09:10
Фриске посоветовала влезшему в семейные дрязги Малахову замолчать
09:09
Российскому биатлону предсказали крах из-за бегства спортсменок
09:08
Новый промышленный банк лишился лицензии
08:50
На Таймыре у старушки выманили 80 тысяч через соцсети
08:42
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибли пять человек (видео)
08:27
Исхудавшая Степаненко делит имущество с Петросяном
08:18
Трамп сделал абсурдное заявление о России
08:17
Алла Пугачева потеряла 20 килограммов за два месяца
08:12
Манекенщик Zombie Boy свел счеты с жизнью
22:01
Блудливый поп из "Дома-2" отрекся от беременной любовницы
22:00
Сын Кейт Миддлтон побил принца Уильяма
21:58
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
21:54
Стала известна дата прощания с актером из "Вокзала для двоих"
21:54
В скромной домохозяйке-россиянке опознали порнозвезду
21:31
Антон Макарский оказался бомжом после странного решения
21:30
Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной
21:04
Скандал с внебрачной дочкой Магомаева запутал всю страну
21:00
Равшана Куркова тайно вышла замуж
20:39
Обнародованы разоблачающие преступления Мазур и Согомоняна документы
20:36
Девушки научились увеличивать грудь зубной пастой
20:33
Влад Лисовец экстренно прооперирован
19:56
Зарезавших отца-насильника сестер не пощадили
19:55
Мужчина остался без конечностей и носа из-за собачьих слюней
19:52
Пенсионерка выкинула на детскую площадку мумию мужа
19:28
Названо имя следующего президента Украины
19:08
Раскрыт главный секрет грешницы Миддлтон
18:55
Будет больно: США нанесут сокрушительный удар по России
18:47
Жуткие последствия интимной депиляции
18:46
Омичей терроризирует "асфальтовый вор"
18:39
В Удмуртии перебегавшего дорогу ребенка сбила машина
18:17
"Отправил за хлебом и пивом": малолетняя дочь Панина села за руль
18:12
Туалет – только в море: Шарапова в ужасе после отдыха в Крыму
18:05
"Мосинжпроект" вошел в рейтинг крупнейших компаний России
17:51
Почему не правы противники изменения пенсионной системы
17:37
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
17:35
После расставания с Тимати Решетова страшится сниматься обнаженной
17:29
Под Анапой турист зарезал шашлычника
17:17
Затравленная Ахеджакова ответила безжалостным обидчикам
17:10
Известный актер умер в возрасте 92 лет
16:52
В Тюмени утонула пьяная беременная женщина
16:52
Обанкротившийся Депп обвинил жену в избиениях
16:51
"Никто с тобой не хочет": Седокова сходит с ума от воздержания
16:48
"Росатом" разработал уникальные технологии лечения светом
16:40
В Казани в автобусе передрались контролер и пассажирка
16:40
Музыкальный фестиваль Skypark Live! завершится грандиозным концертом
16:28
Известная актриса потеряла ребенка и заболела раком
16:26
Гузееву в халате и с беспорядком на голове отправили к стилисту
16:14
Россиянин забил насмерть сильно пьющую сожительницу
16:11
Принц Гарри о вечной сопернице Леди Ди: Она – потрясающая женщина
15:53
В Болгарии охранник отеля избил 10-летнего мальчика из России
15:41
Мать сестер-убийц находится в тяжелом состоянии
15:40
Эксперт высказался о таинственном недуге Сергея Жукова
15:38
Пугачеву призвали спасти тонущих в пошлости россиян
15:27
Во время круиза отравились 50 россиян
15:17
Огородницу Меланью Трамп заклевали за кошелку и помидоры
14:58
Волочкова в платье-сетке обнажила изменившуюся фигуру
14:57
Скончалась звезда фильма "Вокзал для двоих"
14:54
Удравших на Украину биатлонисток сурово накажут
14:49
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
14:43
70-летняя звезда сериалов предъявила Малахову грудничка
14:17
Смолов нелепо оправдался за бегство с места аварии
14:09
В Башкирии водитель хлебовозки переехал пенсионерку
14:07
"Моральный облик возмущает!": за что подали в суд на Цымбалюк-Романовскую
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Еле ходит: изведенный женой Джигарханян появился на людях
Мишулина согласилась быть вместе с Еремеевым
Обнародованы разоблачающие преступления Мазур и Согомоняна документы
Ахеджакова: Россия отжала Крым у Украины
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной
Шоу-бизнес

Российскую певицу с матерью-инвалидом и ребенком выкинули из отеля в Турции

Певица Саша. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Популярная певица Саша вместе с родными отправилась на отдых в жаркую страну. По словам артистки, с проблемами семья столкнулась сразу по прибытии в гостиницу.
прочитано 1858 раз

Исполнительница попыталась заселиться в отель курортного города Сиде вместе с маленькой дочкой и мамой, страдающей сахарным диабетом. Но обычная процедура обернулась скандалом.

ПО ТЕМЕ

Известную певицу нашли мертвой на побережье

Зарвавшаяся Ротару сорит миллионами на Мальдивах

После слухов о банкротстве мужа Глюк'оZа покинула страну

Сюжеты Туризм

По словам Саши, в гостинице были проблемы с кондиционированием. Однако администрация это отрицала. "Все люди ходят потеют, даже двухлетний ребенок потеет", — цитирует певицу РЕН ТВ. При этом заселение в номер растянулось на четыре часа. Все это время семья артистки находилась в лобби.

Более того, туристке не разрешили позвонить в посольства России и США (ее творчество популярно и в Соединенных Штатах. – Прим. ред.). Саша рассказала, что ей даже не дали телефон, поскольку со своего она позвонить не могла.

При этом маме знаменитости становилось хуже, она начала нервничать и пить таблетки. "Я вижу, что она чувствует себя плохо. Я знаю, она начинает потеть, начинает задыхаться, у нее кружится голова", — поведала Саша. Но в гостинице отказались вызывать врача. Артистку всеми способами выдворяли.

Представители турфирмы нашли вариант, чтобы семья могла перебраться в другой отель, однако специальный трансфер не был организован. Но хамское отношение не кончилось даже за пределами недружелюбной гостиницы.

"Вчера, пока нас везли, водитель был явно нервный. Когда он открыл багажник, он просто выбросил наши сумки и мамину инвалидную коляску. У меня разбился телефон", — поделилась певица. Саша намерена обратиться в полицию. При этом ситуация с заселением в другой отель решена не была.

Автор: Валерия Нарская3 августа 2018, 15:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Десять лучших пляжей мира

567

комментарии

Политика

Соловьев призвал россиян готовиться к болезненному удару
Трамп сделал абсурдное заявление о России
Названо имя следующего президента Украины
"Меня похоронили": Лукашенко впервые высказался об инсульте

Шоу-бизнес

Сябитова рассказала о трагедии разводящихся Петросяна и Степаненко
Цискаридзе поздравляют с женитьбой на молодой
"Хочет стать богатой вдовой": сексолог о замысле молодой любовницы Петросяна
Вдова потрясла эротическим снимком раздетого Хворостовского

Проишествия

Отец-насильник приготовил безжалостным убийцам роскошный подарок
Мужчина остался без конечностей и носа из-за собачьих слюней
Мать сестер-убийц находится в тяжелом состоянии
Подъезд залило кровью: жуткие кадры убийства отца-насильника

Lifestyle

Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
Шоу-бизнес

Фото Галкина в обтягивающем наряде стало сенсацией

Шоумен продемонстрировал спортивную форму
Шоу-бизнес

"Правды добьюсь": Кудрявцева подняла бурю своим вопросом

Телеведущая затронула больную для многих тему
Шоу-бизнес

Подольскую назвали причиной разрыва Петросяна и Степаненко

Юморист был четырежды женат
Шоу-бизнес

Молодая любовница Петросяна оказалась копией Степаненко

Журналисты узнали пикантные подробности

Гороскоп

Cовет на выходные
Появились данные об измене жены-пенсионерки Гогену Солнцеву
Бизнес-гороскоп на август 2018 года
Наследство Кобзона достанется неизвестной женщине

Фоторепортажи

Дети рухнули от вида голых ног Лесниковской
Известная модель изменила внешность и покончила с собой
Звезда "Танцев" родила ребенка
Как живет расставшаяся с волосами из-за рака звезда ТНТ

Спорт

Смолова погнали в шею после "пьяного" ДТП
Российскому биатлону предсказали крах из-за бегства спортсменок
Удравших на Украину биатлонисток сурово накажут
Смолов нелепо оправдался за бегство с места аварии

Регионы

Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
Житель Калининграда на котенке тренировался в стрельбе
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru