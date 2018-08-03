Молодая любовница Петросяна оказалась копией Степаненко

Как утверждают некоторые СМИ, Евгений Петросян увлечен 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Пользователи Сети подметили: молодая женщина удивительно напоминает Елену Степаненко в лучшие годы.

Как компетентно передает Super, папарацци не раз становились свидетелями совместного времяпрепровождения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой: будь то уединенные ужины в модном ресторане на Белорусской или совместные прогулки на территории одного из подмосковных пансионатов.

Журналисты выяснили биографию Татьяны. Десять лет назад она приехала из Тулы покорять Москву. Брухунова училась на факультете менеджмента, а потом пришла в театр Петросяна, где несколько лет практиковалась в искусстве управления у директора артиста. Два года назад того не стало, и его место заняла Татьяна.







С тех пор Брухунова везде сопровождает Петросяна. Говорят, общество Татьяны буквально преобразило юмориста. Он будто бы пристрастился к гламурной жизни и даже завел собственную страничку в Instagram, где публикует фотографии, на которых запечатлен не только во время работы, но и отдыха. Причем репортеры озадачились вопросом: кто же снимал Петросяна? Ведь в это время его жена Елена Степаненко, судя по ее гастрольному графику, была совершенно в другом месте.

Разумеется, Брухунова прекрасно осведомлена о пристрастиях своего именитого работодателя. Так, издание привело такие ее слова: "Мой босс – библиофил", "Евгений Ваганович старается посещать тренажерный зал", "Шеф предпочитает отдых на СПА-курортах", "Ему близка итальянская и французская кухня".

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 7 Апр 2018 в 2:43 PDT

В Сети уже подметили невероятное сходство Брухуновой с молодой Еленой Степаненко. "Ого! Одно лицо!", "Променял старую Степаненко на молодую Степаненко. Вот только и та постареет(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "действительно похожи", "Вот же он какой...", "Ну ничего себе!! Как подобрал))" – высказались пользователи Сети.