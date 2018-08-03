"Хочет стать богатой вдовой": сексолог о замысле молодой любовницы Петросяна

Сексолог и профессор Московского института психоанализа Александр Полеев рассказал, почему звезды решили развестись. Специалист полагает, что причиной расставания могли стать отношения на стороне.

По словам профессора, Елена Степаненко и Евгений Петросян имеют веские основания для разрыва. Чаще всего поводом для развода для таких возрастных пар становится молодая любовница.

"Пожилой и обеспеченный человек может хотеть в открытую, не таясь, пожить с относительно молодой женщиной. Самой же девушке или молодой женщине могут нравиться талантливые, знаменитые, богатые либо она хочет стать участницей богемной тусовки, богатой вдовой или вообще искренне любит мужчину, который намного ее старше", – отмечает Полеев. Также сексолог добавил, что обратные ситуации тоже бывают, однако встречаются крайне редко.

Публикация от ��НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА�� (@newsallstars) 3 Авг 2018 в 4:29 PDT

Эксперт психоанализа полагает, что многие разводы звезд шоу-бизнеса происходят ради привлечения внимания. Однако случай Петросяна и Степаненко, скорее всего, к ним отнести нельзя, сообщает Ura.ru.

Прокомментировать прекращение брака звезд эстрады решился также актер Никита Джигурда. "Я хочу пожелать паре развестись цивилизованно, это нормально, не попадаться в ловушки хейтеров и пранкеров, не выяснять публично отношения", – сказал РЕН ТВ Джигурда. Артист добавил, что если речь действительно идет о расставании, а не о пиаре, то "играть на руку желтой прессе" не стоит.

Правдивость информации о расставании звезд подтвердили в пресс-службе Хамовнического районного суда города Москвы. Петросян и Степаненко делят имущество. Заседание состоится утром 6 августа. "Имеется гражданское дело по исковому заявлению Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. Судебное заседание назначено на понедельник. Подготовка уже проведена", – рассказала представитель суда Ольга Мышелова Пятому каналу.